Inter | Conte sarebbe in pole per la panchina | pronta la rivoluzione con Marotta RUMORS

Inter - ESCLUSIVO Lapo De Carlo - RMC Sport - : "Grande concentrazione con l'Eintracht. Siamo sicuri che Spalletti sia contento di recuperare ... : Di simone.ciloni - 08/03/2019 CONDIVIDI Facebook Twitter tweet Analisi sul mondo Inter del giornalista Lapo De Carlo Ieri l' Inter ha pareggiato 0-0 contro l' Eintracht Francoforte , match valido per l'andata degli ottavi di finale di Europa League . Mancava ancora l'ex ...

Ansaldi : 'Al Torino a titolo definitivo dall'Inter? Sono contento' : Ai microfoni di Sky Sport il terzino argentino ha espresso tutta la propria soddisfazione per il fatto di diventare a tutti gli effetti un calciatore granata. 'Sono contento e lo Sono anche perché ...

Tav - scontro M5S-Lega in Cdm sui bandi - Interviene Conte | : Nulla di fatto durante in vertice di governo notturno. Palazzo Chigi incontrerà nel pomeriggio il direttore della società italo-francese. M5s ribadisce il "no", Commissione Ue è pronta a chiedere 800 ...

Tav - Conte : prenderemo la decisione migliore nell'Interesse paese : Roma, 6 mar., askanews, - A Luigi Di Maio e Matteo Salvini "dico di sedersi al tavolo in modo responsabile. Ci siederemo intorno al tavolo: tutti abbiamo il medesimo obiettivo" ovvero "cercare di ...

Conte : reddito di cittadinanza avrà impatto su domanda Interna : Roma, 6 mar., askanews, - "Oggi parte il reddito di cittadinanza. Aspettiamo a dire l'impatto che avrà, siamo convinti che avrà un impatto significativo sulla domanda interna ma non affidiamo solo al ...

L'Inter sembra decisa : sarebbe pronta a nascere la squadra di Conte e Dybala : L'Inter è pronta ad attuare una vera e propria rivoluzione nella prossima sessione di calciomercato. L'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, vuole tagliare i ponti con il passato per evitare che possano ripetersi situazioni come quelle che stanno pesantemente condizionando l'annata in corso. Verranno ceduti, dunque, Ivan Perisic, che non ha mai nascosto la propria volontà di fare un'esperienza in Premier League o nella Liga, e Mauro Icardi, ...

Tav - Conte : 'Prenderemo una decisione entro venerdì nell'Interesse di tutti i cittadini' : Si è concluso alle ore 11.30 il vertice a Palazzo Chigi tra il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, con la presenza anche del ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, per discutere dell'affaire Tav e provare a risolvere un grattacapo che divide la maggioranza e crea malumori e lacerazioni anche tra gli stessi componenti del Movimento Cinque Stelle. Nessuno confidava ...

Inter - Zhang furioso : sarebbe pronta la rivoluzione con Conte : L'andamento dell'Inter in questo 2019 è stato disastroso fino a questo momento. I nerazzurri ieri sono scivolati al quarto posto in classifica, superati dal Milan, e con il piazzamento in Champions a rischio se non ci sarà la scossa. In campionato, nelle prime sette giornate del girone di ritorno sono arrivate due sole vittorie (contro la Sampdoria e il Parma) a fronte di tre sconfitte (contro Torino, Bologna e Cagliari) e due pareggi (Sassuolo ...

Inter - Conte avrebbe aperto all'approdo in nerazzurro : l'ex-Juve per il dopo Spalletti : La stagione dell'Inter si sta complicando sempre di più settimana dopo settimana. La vicenda relativa a Mauro Icardi non aiuta in tal senso, con la squadra che ieri ha perso il terzo posto, venendo superata dal Milan. I nerazzurri, dunque, devono cercare di svoltare per non rischiare di perdere anche il piazzamento Champions, visto che ciò rappresenterebbe un vero e proprio fallimento dopo i proclami fatti a inizio stagione. A rischiare è ...

Inter - Conte più Lewandowski : Zhang e Marotta potrebbero stravolgere tutto : La sconfitta subita contro il Cagliari rischia di condizionare notevolmente la stagione dell'Inter. I nerazzurri quest'oggi potrebbero essere superati in classifica dal Milan e agganciati dalla Roma al quarto posto. Una situazione impensabile fino a qualche settimana fa, figlia anche delle vicende di cui si parla da fin troppo tempo. Il caso Mauro Icardi va risolto e non è escluso che già questa settimana ci siano importanti novità. Il ...

Autonomia - Conte : "Abbiamo idee chiare - valutiamo come Interloquire con Parlamento" : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, esce da Palazzo Chigi per rilasciare delle dichiarazioni alla stampa al termine dell'incontro con i presidenti di Regione sugli investimenti per il ...

Conte all’Inter : Marotta ha deciso - l’ex Juve sposerà i nerazzurri : Conte INTER- Secondo quanto riportato da “Repubblica“, Beppe Marotta avrebbe individuato in Antonio Conte il prossimo allenatore della compagine nerazzurra. Sarà addio a Spalletti con l’ex Juve pronto a sostituirlo? Tutto da decidere e valutare, ma è chiaro che Conte rappresenta, ora come ora, un identikit di sicuro interesse. Un passaggio all’Inter che potrebbe scatenare […] More