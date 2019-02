Dopo il ritiro del proprio esercito dalla Siria | gli Stati Uniti lasceranno 200 soldati

Gli alleati della coalizione non resteranno in Siria Dopo il ritiro delle truppe USA - : Gli alleati degli Stati Uniti della coalizione internazionale hanno rifiutato a rimanere in Siria dopo il ritiro delle truppe americane. Lo riporta oggi il Washington Post. La pubblicazione, citando ...

Irama Dopo Sanremo 2019 sorprende : “Anno pieno - mi ritiro per scrivere” : Sanremo 2019, Irama colleziona successi: “La ragazza con il cuore di latta” lo porta lontano dopo il Festival di Sanremo, Irama non si è fermato un attimo: tra instore e concerti, non ha un attimo di tempo libero. E di questo è felice. I suoi fan hanno dimsotrato ancora una volta di essere dalla sua […] L'articolo Irama dopo Sanremo 2019 sorprende: “Anno pieno, mi ritiro per scrivere” proviene da Gossip e Tv.

Fedez annuncia il suo ritiro dalle scene : “Dopo il tour prenderò una pausa” : Non solo ha detto addio a X Factor, ma ha deciso proprio di ritirarsi dalle scene: con una storia sul suo profilo Instagram, Fedez ha annunciato infatti ai suoi fan che dopo il tour di Paranoia Airlines si prenderà una pausa. “Dopo questo tour sarà tempo di prendermi una pausa. Voglio che ci siate tutti, dobbiamo salutarci come si deve. Devo raccontarvi un po’ di cose prima di lasciarci per un po’. Vi prometto che sarà uno show ...

Thailandia - Dopo il ritiro la Principessa si scusa per la candidatura - Sky TG24 - : Con un messaggio su Instagram la sorella dell'attuale re dello Stato asiatico si è detta dispiaciuta che "la sincera intenzione di lavorare per aiutare il Paese e il popolo thailandese abbia causato ...

Anche Putin straccia il trattato sul nucleare Dopo il ritiro di Trump : La Russia ha deciso di sospendere la sua partecipazione al trattato sulle forze nucleari intermedie (Inf) in seguito al ritiro Usa. Lo ha annunciato il presidente russo, Vladimir Putin. "I nostri partner americani hanno annunciato che sospendono la loro partecipazione all'accordo e lo facciamo Anche noi", ha affermato Putin.dopo il passo indietro degli Stati Uniti dall'accordo del 1987, Vladimir Putin ha annunciato in un incontro con i ministri ...

Sci - l'annuncio della Vonn : "Mi ritiro Dopo i Mondiali" : ... ha ammesso che "il ritiro non è qualcosa che mi sconvolge - ha proseguito - Ma farlo senza aver raggiunto il mio obiettivo, il record di 86 successi in Coppa del Mondo detenuto da Ingemar Stenmark, ...

Svindal annuncia ritiro Dopo Mondiali : ... uno dei più grandi campioni della storia del Circo bianco, oro in discesa a PyeongChang e di SuperG a Vancouver, 5 titoli iridati, 36 gare di Coppa del Mondo e due coppe del Mondo generali, lo ha ...

Sci - Aksel Lund Svindal annuncia il ritiro Dopo i Mondiali di Are : Aksel Lund Svindal si appresta a ritirarsi dallo sci, dopo i Mondiali in programma ad Are dirà addio al suo mondo Aksel Lund Svindal chiuderà la carriera dopo i Mondiali di sci in programma ad Are, in Svezia, tra meno di un mese. Il campione norvegese ha annunciato il ritiro nel corso del ‘Kitz Race Party’ andato in scena in un lussuoso hotel di Kitzbuehel. “Le mie ultime gare saranno ai Mondiali. La cosa più importante ...

USA in Siria : Dopo l'attacco a Manbij - confermato il ritiro delle forze armate : Risale a ieri la notizia dell'attacco kamikaze realizzatosi in un ristorante di Manbij, una città che si trova nel nord della Siria. 16 i morti, di cui 4 sono militari della coalizione anti-Isis a guida Usa. dopo questo evento, che è solo il più recente di una lunga serie, le maggiori autorità del governo degli USA hanno detto la loro, confermando il ritiro delle truppe. Gli USA lasciano la Siria Tra la fine di dicembre e i primi di gennaio, era ...

Andy Murray - Dopo il ritiro lo scherzo su Instagram a Nick Kyrgios diventa virale : Le sue lacrime versate in conferenza hanno fatto il giro del mondo. Lunedì 14 gennaio arriva un'altra brutta notizia per Murray: viene eliminato al primo turno a Melbourne, si arrende al quinto set a ...

Tennis - annuncio-choc-di Andy Murray : 'Dopo Wibledon mi ritiro' : In una conferenza stampa-choc, il Tennista britannico Andy Murray, già numero 1 del mondo, ha annunciato il suo ritiro dall'attività agonistica entro la fine del 2019, a causa dell'insopportabile ...

Zverev : 'Il tennis sarà in buone mani Dopo il ritiro di Federer e Nadal' : In una recente intervista, il numero quattro del mondo Alexander Zverev ha parlato del futuro del tennis dopo il ritiro di campioni dal calibro di Roger Federer e Rafael Nadal . ' Roger e Rafa sono i due più grandi sempre. sarà difficile lasciarli ...

Tennis - ATP 250 di Doha : Marco Cecchinato ai quarti Dopo il ritiro di Pella : Tennis, ATP 250 di Doha: Marco Cecchinato è approdato ai quarti di finale dove affronterà Berankis o Lajovic Marco Cecchinato si qualifica ai quarti di finale del torneo Atp 250 di Doha (cemento, montepremi 1.313.215 dollari). Il 25enne palermitano, numero 20 del ranking mondiale e quarto favorito del seeding, sfrutta il ritiro dell’argentino Guido Pella, numero 58 Atp e attende ora il vincente del confronto fra il lituano Ricardas ...