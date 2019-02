Allerta meteo in Campania | scuole chiuse a Caggiano

Allerta meteo Campania : domani niente scuole chiuse a Pozzuoli : Il Comune di Pozzuoli non chiude le scuole ma invita i cittadini, di fronte all’ Allerta Meteo di criticita’ verde che scatta alla mezzanotte “a seguire le norme di comportamento e di autoprotezione indicate per questa tipologia di eventi anche sul sito istituzionale del Dipartimento della Protezione Civile”. “Considerata la posizione e la latitudine del territorio di Pozzuoli – afferma un comunicato della ...

Allerta meteo - neve in Basilicata : divieto di circolazione per i Tir nella provincia di Potenza : nella giornata di domani i bollettini Meteo di Protezione civile riportano nevicate in Basilicata, anche a quote basse di 200-300 metri. Sono previsti ”apporti al suolo generalmente moderati, localmente abbondanti a quote di montagna”. A seguito dell’Allerta Meteo e del parere del Comitato operativo viabilità che si è riunito stamane in Prefettura, il prefetto di Potenza Giovanna Cagliostro ha disposto dalla mezzanotte e fino a ...

Campania - Allerta meteo : a Napoli scuole chiuse sabato : Napoli si prepara alla bufera. Le previsioni mete o sono chiare: per domani è attesa un'ondata di maltempo che colpirà anche la Campania , con raffiche di vento, mareggiate, neve fino a quote basse e ...

Allerta meteo Basilicata - nevicate in arrivo : domani sabato 23 Febbraio 2019 scuole chiuse a Potenza : “A seguito di previsioni Meteo secondo le quali sono previste precipitazioni nevose, temperature rigide e venti di burrasca”, domani, a Potenza, resteranno chiuse le scuole di ogni ordine grado, asili nido compresi. Lo ha disposto – secondo quanto reso noto dall’ufficio stampa – il sindaco del capoluogo lucano, Dario De Luca. L'articolo Allerta Meteo Basilicata, nevicate in arrivo: domani sabato 23 Febbraio 2019 ...

Allerta meteo Sicilia : venti di burrasca e mareggiate : Allerta gialla in Sicilia. Dalla tarda serata di oggi, e per le successive 24-36 ore, si prevedono, secondo l’avviso della Protezione civile regionale, venti forti o di burrasca nord-orientali, con raffiche fino a burrasca forte e possibili mareggiate lungo le coste esposte. E, ancora, nevicate sparse a quote superiori a 400-600 metri, “con apporti generalmente moderati, localmente abbondanti a quote di montagna”. L'articolo ...

Puglia e Basilicata : diramata Allerta meteo gialla della Protezione Civile per vento e neve : Il vasto anticiclone che sovrasta l´Europa da inizio settimana sta rapidamente perdendo colpi e nelle prossime ore favorirà la discesa di un piccolo ma intenso nucleo gelido proveniente dalla...

Allerta meteo Lazio : venti forti dalla tarda serata di oggi : “Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni Meteorologiche avverse con indicazione che dalla tarda serata di oggi, venerdì 22 febbraio, e per le successive 24-36 ore si prevedono sul Lazio: venti forti o di burrasca nord-orientali. Possibili mareggiate lungo le coste esposte. Il Centro Funzionale Regionale ha pertanto inoltrato un bollettino con attenzione per ...

Allerta meteo Campania : domani sabato 23 Febbraio 2019 scuole chiuse a Napoli : L’Amministrazione comunale di Napoli ha emanato un’ordinanza con la quale ha disposto per la giornata di domani la chiusura di tutte le scuole cittadine pubbliche e private, compresi gli asili nido, di ogni ordine e grado, dei parchi e dei cimiteri centrali e periferici cittadini. La decisione di Palazzo San Giacomo è maturata dopo che la Protezione civile della Regione Campania ha emanato un “avviso di criticità Meteo” ...

Meteo - il giorno del "ribaltone" : l'Allerta della Protezione Civile : Venti di burrasca su gran parte dell'Italia e nevicate a quote basse al Centro-Sud. La Protezione Civile ha diramato un...

Allerta meteo Puglia : criticità gialla per neve e vento : Dalla mezzanotte di sabato e per le successive 24 ore in Puglia è prevista Allerta gialla per rischio neve e vento. Lo comunica la Prefettura di Bari in un bollettino di Allerta Meteo. “Confermata possibilità – è scritto nella nota – dalle ore 00:00 di domani, sabato 23 febbraio, e per le successive 24 ore di precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati. Nevicate da ...

Allerta meteo - pesante avviso della protezione civile per il weekend : forti venti di burrasca in tutt’Italia - neve a bassa quota al Sud : Allerta Meteo – Un nucleo di area fredda polare in rapida discesa dai Balcani porterà nelle prossime ore a una decisa intensificazione della ventilazione e a precipitazioni sulle regioni del medio versante adriatico e, localmente su quelle meridionali, determinando un marcato calo delle temperature e nevicate fino a quote basse. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni ...

Allerta meteo per il weekend - vento e mareggiate : vento forte e mareggiate dalle prime ore di sabato 23 febbraio. La Protezione Civile regionale ha diramato un avviso di condizioni meteorologiche avverse per vento forte e mareggiate. Dalle 3 del ...

Allerta meteo Toscana : criticità gialla per vento forte : La Sala operativa unificata permanente ha emesso un codice giallo per vento che riguarda tutta la Toscana, con validità dalla mezzanotte di oggi fino alla mezzanotte di domani, sabato 23 febbraio. Inoltre ha emesso un codice giallo per mareggiate, sempre per tutta la giornata di domani, per l’Arcipelago toscano. Domani, sabato 23 febbraio, dalle prime ore della notte rinforzo del vento di Grecale, che si manterrà forte per tutta la ...

Allerta meteo Sardegna : forte vento da domani : Forti venti da nord-est sono attesi domani per l’intera giornata in Sardegna, con intensità fino a burrasca su tutta la costa orientale, su quelle settentrionali e sulle Bocche di Bonifacio. La protezione civile regionale ha diffuso nel pomeriggio un avviso di condizioni Meteo avverse per vento e mareggiate dalla mezzanotte per l’intera giornata di sabato e fino alle 18 di domenica, giornata in cui nell’isola si vota per il ...