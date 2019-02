VIDEO Cremona-Brindisi | Highlights | sintesi Finale Coppa Italia basket | primo storico

oasport

: ALZALA TRAVIS, ALZALA! ?????? Travis Diener solleva la Coppa Italia, momento storico per la Vanoli Cremona! ????… - Eurosport_IT : ALZALA TRAVIS, ALZALA! ?????? Travis Diener solleva la Coppa Italia, momento storico per la Vanoli Cremona! ????… - Eurosport_IT : CREMONA VINCE LA COPPA ITALIA 2019! ?????? La Vanoli batte Brindisi 83-74 e conquista il titolo alle Final Eight di F… - OA_Sport : #basket VIDEO Cremona-Brindisi, highlights e sintesi della Finale si Coppa Italia: primo storico trionfo dei lombar… -

(Di domenica 17 febbraio 2019)ha vinto la2019 di, la Vanoli ha sconfittoper 83-74 nellagiocata al Mandela Forum di Firenze e ha così alzato al cielo il trofeo per la prima volta nella sua storia. La compagine lombarda ha sempre avuto il controllo della partita anche se i pugliesi non hanno mai mollato contribuendo a regalare al pubblico un match particolarmente avvincente fino alla sirena. Di seguito ilcon glie ladidella2019 di2019:Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su TwitterCredit: Ciamillo