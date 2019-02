Morto Bruno Ganz | immenso da Il cielo sopra Berlino a Pane e Tulipani

E’ Morto l’attore Bruno Ganz : Tra le sue pellicole più famose 'Il Cielo sopra Berlino' e 'Pane e Tulipani'. Magistrale la sua interpretazione di Hitler...

Bruno Ganz è morto la scorsa notte a Zurigo, sua città natale. La notizia è stata comunicata dal manager dell'attore al quotidiano tedesco Die Zeit. Ganz, figlio di un operaio svizzero e di madre italiana, era diventato uno dei volti più noti del cinema tedesco, grazie a pellicole come il Cielo sopra Berlino di Wim Wenders e Pane e tulipani di Silvio Soldini. Ma, nell'immaginario collettivo ...