Sci alpino | Pagelle Gigante maschile Mondiali 2019 | Kristoffersen si “vendica” al momento

Sci alpino - Gigante Mondiali 2019 : Henrik Kristoffersen strappa lo scettro a Marcel Hirscher. Italia comparsa : Nella sua stagione più difficile, Henrik Kristoffersen disputa la gara perfetta ed arpiona la medaglia d’oro in Gigante ai Mondiali di sci alpino 2019 in corso di svolgimento ad Are (Svezia). Il 24enne norvegese si è tolto il lusso (e lo sfizio) di precedere l’acerrimo rivale Marcel Hirscher, dal quale era sempre stato regolarmente battuto nei grandi appuntamenti. Medaglia di bronzo per il francese Alexis Pinturault, che si trovava ...

Sci alpino - Medagliere Mondiali 2019 : la classifica aggiornata. Svizzera e Norvegia in testa - Italia terza con la Francia : I Mondiali 2019 di sci alpino si disputano ad Are (Svezia) dal 4 al 17 febbraio, si preannuncia grande spettacolo nella celeberrima località scandinava dove gli atleti si daranno battaglia per la conquista delle ambite medaglie. Verranno assegnati 11 titoli in 13 giorni di gare: 5 per sesso nelle singole specialità (discesa libera, superG, gigante, slalom, combinata) e quello della prova a squadre. L’Italia cercherà di essere assoluta ...

LIVE Sci alpino - Gigante Mondiali 2019 in DIRETTA : è Kristoffersen il gigante! Il norvegese batte Hirscher e Pinturault : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante maschile dei Mondiali 2019 di sci alpino, si preannuncia un grande spettacolo sulla pista di Are (Svezia) dove prosegue il weekend lungo riservato alle prove tecniche di questa rassegna iridata. Il grande favorito della gara iridata di Are è sempre lui, l’austriaco Marcel Hirscher che va a caccia della sua prima medaglia dei Mondiali, in una gara dove parte super favorito, forse più ...

Sci alpino - Slalom femminile Mondiali 2019 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Siamo arrivati all’ultimo appuntamento per quanto riguarda i Mondiali di sci alpino di Are 2019 al femminile. Domani, infatti, si assegnano le medaglie finali, quelle dello Slalom. La gara conclusiva ha un’unica grande favorita: Mikaela Shiffrin, dominatrice tra i pali stretti di tutte le edizioni precedenti. La statunitense, tuttavia, non avrà vita facile, con rivali come Petra Vlhova, Wendy Holdener e le padrone di casa Anna ...

Sci alpino – EYOF di Sarajevo : Manuel Ploner nominato portabandiera azzurro per la cerimonia di chiusura : Manuel Ploner scelto come portabandiera nella cerimonia di chiusura degli EYOF. Italia fuori ai quarti nel team event Italia fuori ai quarti nel team event. Non arriva la medaglia, dunque, nella gara conclusiva del programma di sci alpino agli EYOF di Sarajevo, ma di sicuro, con l’argento di Manuel Ploner nello slalom e il bronzo di Matteo Bendotti nel gigante, la Nazionale torna a casa con due grandissimi risultati. Non solo: Manuel ...

LIVE Sci alpino - Gigante Mondiali 2019 in DIRETTA : Pinturault si gioca l’oro con Hirscher : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante maschile dei Mondiali 2019 di sci alpino, si preannuncia un grande spettacolo sulla pista di Are (Svezia) dove prosegue il weekend lungo riservato alle prove tecniche di questa rassegna iridata. Il grande favorito della gara iridata di Are è sempre lui, l’austriaco Marcel Hirscher che va a caccia della sua prima medaglia dei Mondiali, in una gara dove parte super favorito, forse più ...

Sci alpino - Gigante Mondiali 2019 : Alexis Pinturault precede di un decimo Hirscher nella prima manche. Azzurri nelle retrovie : Alexis Pinturault è al comando del Gigante maschile dei Mondiali di sci alpino ad Are (Svezia). Il francese ha sciato bene nella parte centrale, dove ha costruito la sua leadership, chiudendo alla fine con il tempo di 1’09”97. nella seconda manche il transalpino andrà a caccia della seconda medaglia d’oro della sua rassegna iridata, dopo quella vinta in combinata. Sarà comunque una grande lotta per la vittoria, visto che al ...

LIVE Sci alpino - Gigante Mondiali 2019 in DIRETTA : Pinturault precede di un decimo Hirscher - influenza ed errori letali per gli azzurri : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante maschile dei Mondiali 2019 di sci alpino, si preannuncia un grande spettacolo sulla pista di Are (Svezia) dove prosegue il weekend lungo riservato alle prove tecniche di questa rassegna iridata. Il grande favorito della gara iridata di Are è sempre lui, l’austriaco Marcel Hirscher che va a caccia della sua prima medaglia dei Mondiali, in una gara dove parte super favorito, forse più ...

Slalom femminile - Mondiali Sci alpino 2019 (16 febbraio) : programma - orari e tv : Mikaela Shiffrin contro Petra Vlhova. Il grande duello al femminile dei Mondiali di sci alpino di Are avrà il suo culmine nello Slalom di domani. Ieri in gigante ha vinto la slovacca, mentre l’americana ha chiuso al terzo posto e adesso cerca la vendetta tra i rapid gates. Si comincia alle 11.00 con la prima manche e poi alle 14.30 con la seconda. L’Italia schiera Chiara Costazza, Irene Curtoni e Lara Della Mea. L’obiettivo è ...

Sci alpino - Coppa Europa Sarentino 2019 : prima vittoria in carriera per Davide Cazzaniga : Una giornata indimenticabile per Davide Cazzaniga. Il 26enne azzurro ha trionfato per la prima volta in Coppa Europa, vincendo il superG di Sarentino. Il brianzolo aveva già dimostrato di essere in grande forma in questa settimana, visto che aveva conquistato il terzo posto nella discesa libera di ieri. Anche la fortuna ha dato una mano all’azzurro. Cazzaniga si è imposto con un solo centesimo di vantaggio sull’austriaco Stefan ...

Sci alpino – Coppa Europa : primo trionfo in carriera per Cazzaniga - l’azzurro vince il superG di Sarentino : Cazzaniga sale sul gradino più alto del podio battendo per un centesimo l’austriaco Stefan Babinsky in una gara che in generale ha visto distacchi ridottissimi Il primo trionfo in carriera deve avere un sapore speciale. Davide Cazzaniga ne prova il gusto a 26 anni, nel pieno della maturità di un atleta: ha gareggiato undici volte in Coppa del mondo, ma anche vincere in Coppa Europa, nel secondo circuito internazionale, è una ...

Sci alpino - Mondiali Are 2019 : scelti gli slalomisti dell’Italia. Saranno quattro gli azzurri al cancelletto di partenza domenica : Stanno per scorrere i titoli di coda ai Mondiali di sci alpino di Are, in Svezia, domenica 17 febbraio andrà in scena l’ultima gara del lungo programma iridato: si tratta dello slalom speciale maschile, che vedrà la prima manche alle 11.00 e la seconda alle 14.30. L’Italia, come le principali Nazionali della disciplina, avrà a disposizione quattro posti. Sono stati appena designati i quattro azzurri in gara: Saranno al cancelletto di ...

Sci alpino - Mondiali Are 2019 : scelte le slalomiste dell’Italia. Sabato saranno tre le azzurre al via : Stanno per avviarsi a conclusione i Mondiali di sci alpino di Are, in Svezia, infatti domani, Sabato 16 febbraio, andrà in scena nelle l’ultima gara femminile inserita nel programma iridato: si tratta dello slalom speciale, che vedrà la prima manche alle 11.00 e la seconda alle 14.30. L’Italia schiererà tre atlete al cancelletto di partenza. Sono state appena designate le tre azzurre in gara: domani saranno in partenza per la prima ...