Luke Fox e Mary Hamilton in Batwoman | la nuova serie prende forma e da marzo al via le

optimaitalia

(Di sabato 26 gennaio 2019)I preparativi fremono e mentre leDC/The CW stanno per volgere al termine regalando ai fan gli ultimi, intricati, epici,prima di arrivare sul set di Vancouver. La città è stata scelta come location per dare vita alla Gotham City che ospiterà Ruby Rose e i suoi colleghi di cast nelladella rete giovane americana e che si aggiungerà, in qualche modo, al già nutrito Arrowverse.Le riprese dellaranno il via il prossimoma questa non è l'unica novità visto che la rete ha annunciato i primi membri del cast che si aggiungeranno a Ruby Rose. In particolare, secondo quanto riporta Deadline sembra che i primi ad unirsi al progetto saranno Meagan Tandy, Camrus Johnson e Nicole Kang.Meagan Tandy ha già avuto a che fare con mostri e nemici prestando il volto a Brade in Teel Wolf ma insarà Sophie Moore, un membro ...