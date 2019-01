Cristian Gallella smentisce il tradimento | ' Non viene compresa la gravità dei fatti'

Blastingnews

: “Cristian Gallella vicino a un’ex attrice hard”, lui replica: “Mai tradito Tara Gabrieletto” - radioinvisibili : “Cristian Gallella vicino a un’ex attrice hard”, lui replica: “Mai tradito Tara Gabrieletto” - Librietv : “Cristian Gallella vicino a un’ex attrice hard”, lui replica: “Mai tradito Tara Gabrieletto” -

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) Si torna a parlare della coppia nata a Uomini e donne composta dae Tara Gabrieletto. Nelle ultime ore, in, si è molto discusso del messaggio postato su Instagram da Deianira Marzano, la quale ha puntato il dito in maniera diretta contro, accusandolo di aver intrattenuto delle conversazioni private con un'altra donna ai tempi del suo stesso matrimonio. Parole che ovviamente non sono passate inosservate e che hanno causato subito una reazione immediata da parte di, il quale in queste ore sui social ha voluto dire la sua, rigettando al mittente tutte le accuse fatte nei suoi confronti.La verità disul presuntoNel dettaglio, in, abbiamo visto che Deianira Marzano ha puntato il dito controsostenendo di aver ricevuto dei messaggi di alcune conversazioni che ci sono state trae un'attrice a luci ...