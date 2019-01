Le notizie del giorno – Scomparso Emiliano Sala | “difficile che sia vivo”

Ultime notizie Roma del 22-01-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con le promozioni Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno il ministro degli Esteri Moavero frena sulle accuse alla Francia di Di Maio e Salvini Dopo un incontro a Bruxelles col collega francese il colloquio è stato Franco aperta di squishy torta rappresentanti di paesi che restano amici alleati la processione delle dichiarazioni estremamente soggettiva quella francese stata ...

Spagna - Julen nel pozzo da 9 giorni/ Ultime notizie - conclusi gli scavi del tunnel 'Speriamo sia vivo' : Spagna, Julen nel pozzo da 9 giorni/ Ultime notizie, conclusi gli scavi del tunnel verticale. Tutti in apprensione: "Speriamo sia vivo"

“Non passa”. Bimbo nel pozzo - le ultime brutte notizie dal luogo delle operazioni. Cosa sta succedendo : Siamo a un punto di svolta per la sorte del piccolo Julen, il Bimbo caduto nel pozzo. Oggi a Totalán, nei pressi di Malaga in Spagna, i soccorritori avrebbero dovuto raggiungere il Bimbo di due anni da più di una settimana bloccato a 70 metri di profondità in un pozzo largo appena 25 centimetri, ma nel corso delle operazioni i minatori hanno avuto un nuovo problema. Come spiega il quotidiano locale Lavanguardia la squadra di soccorritori al ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora. Oscar 2019 : la lista ufficiale delle nomination - 22 gennaio 2019 - : Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora. Oscar 2019: la lista ufficiale delle nomination. Di Maio presenta il Reddito di Cittadinanza , 22 gennaio 2019,

Torino - buste con proiettili all'Ansa e al Prefetto/ Ultime notizie - nota del Pd 'Fatto raccapricciante' : Torino, buste con proiettili all'Ansa e al Prefetto/ Ultime notizie, nota del Partito Democratico sulla vicenda: "Un fatto raccapricciante"

Aereo scomparso dai radar - perse le notizie dell'attaccante Sala : Paura e ansia per il calciatore Emiliano Sala, da ieri sera disperso nei cieli della Manica. dell'attaccante argentino di origini italiane non si hanno più notizie dalle 21.30 di lunedì sera, precisamente da quando l'areo a bordo del quale stava viaggiando con altre due persone è scomparso dai radar mentre attraversava i cieli della Manica. Dalle prime informazioni fornite dalla polizia di Guernesey l'Aereo è scomparso nei pressi del faro di ...

Ultime notizie Roma del 22-01-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale entrati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli la dda di Palermo ha emesso un decreto di Fermo nei confronti di 7 persone accusate di far parte della ricostituita commissione di Cosa nostra il progetto di ridare vita alla cupola era stato scoperto a dicembre aveva portato al fermo di 47 tre bozze gregari tra i Fermati di oggi ci sono due personaggi con cognome i nodi Leandro Greco nipote del papà di Cosa ...