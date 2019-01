Calciomercato Milan - Piatek è rossonero : le cifre dell’accordo : Calciomercato Milan – Il Milan nelle ultime ore ha piazzato il colpo Piatek. Il club rossonero è reduce dal successo nella gara di campionato contro il Genoa, adesso proprio dal club rossoblu il colpo di mercato, sarà il polacco il sostituto dell’attaccante Gonzalo Higuain, tutto definito nelle ultime ore. Accordo raggiunto sulla base di 35 milioni di euro più bonus senza contropartita tecnica, è questa la sorpresa più grosso ...

Calciomercato amarcord : 'Affaracci' - Andreas Andersson al Milan - 1997 - : Se ci fanno gol in Coppa, sono da Milan. Sembrava una legge non scritta, a quei tempi, dalle parti di via Turati. Ecco perché, anche per un modesto attaccante del campionato svedese, una partita ...

Milan - dalla situazione Higuain-Piatek alla possibile cessione di Zapata : il punto sul Calciomercato rossonero : Nella giornata di oggi si definirà il passaggio di Higuain al Chelsea e il contestuale arrivo di Piatek in rossonero, intanto Zapata valuta l’addio Sono giorni intensi in casa Milan, reduce dalla vittoria ottenuta ieri contro Genoa e utile per agguantare il quarto posto in classifica. Leonardo, Gazidis e Maldini lavorano senza sosta per chiudere l’affare Piatek, sostituto designato di Gonzalo Higuain, in partenza con ...

Calciomercato Milan - si stringe per Piatek. Higuain verso il Chelsea : Calciomercato Milan – Sono giorni in cui i tifosi rossoneri sono costretti a trattenere il fiato in attesa di conoscere l’esito del triangolo di Calciomercato tra il loro Milan, il Chelsea e il Genoa e dunque il destino degli attaccanti, Gonzalo Higuain e Krzysztof Piatek. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio tramite il proprio […] L'articolo Calciomercato Milan, si stringe per Piatek. Higuain verso il Chelsea ...

Calciomercato Genoa - rebus sulla contropartita dal Milan : arriva un rifiuto : Calciomercato Genoa – Sono ore caldissime per quanto riguarda il Calciomercato del Genoa, nelle prossime ore arriverà l’ufficialità del passaggio di Piatek al Milan che sarà il sostituto di Gonzalo Higuain. Sono invece tanti i dubbi sulla contropartita da girare al Genoa, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ Bertolacci avrebbe rifiutato il trasferimento al Genoa con l’intenzione di decidere una squadra ...

Calciomercato - i tifosi del Milan hanno una “singolare” richiesta per Piatek : Krzysztof Piatek sarà molto probabilmente il nuovo attaccante del Milan dopo l’addio di Higuain che volerà al Chelsea di Sarri I tifosi del Milan hanno scritto virtualmente un messaggio a Piatek. Sui social infatti in molti hanno avanzato una richiesta a quello che sarà molto probabilmente il nuovo centravanti rossonero: “Krzysztof, per piacere, non prendere la maglia numero 9!” La maledizione che perseguita i bomber ...

Calciomercato Milan : Piatek arriva domani? : L’attaccante del Genoa Krzysztof Piatek, diventerà nella giornata di domani un nuovo calciatore del MilanCalciomercato / Serie A- L’ufficialità è stata confermata: Krzysztof Piatek sarà un nuovo calciatore del Milan. L’attaccante polacco arriverà nella giornata di domani e si allenerà con i suoi nuovi compagni per preparare la sfida di sabato contro il Napoli, dove l’ex bomber genoano potrebbe debuttare dal primo ...

Calciomercato Milan - il dg rossoblu Perinetti : 'Piatek? A breve si può chiudere - dura tenerlo dopo un'offerta così' : Piatek è a un passo dal Milan. L'attaccante polacco sostituirà Gonzalo Higuain, che lascerà i rossoneri per tornare da Maurizio Sarri al Chelsea. A proposito della trattativa, che dovrebbe concludersi ...

Calciomercato Milan - i motivi del fallimento di Higuain : il parere del Club di Sky Sport : I motivi del fallimento dell'argentino, che era chiamato a trascinare la rosa di Gattuso, possono essere molteplici e i talent del Club di Sky Sport hanno provato a dare una spiegazione alla ...

Calciomercato Milan - l’ammissione di Perinetti non lascia alcun dubbio : “Piatek rossonero? Entro 48 ore…” : Il direttore generale del Genoa ha parlato dell’affare con il Milan per Piatek, sottolineando come si possa arrivare ad una conclusione nelle prossime 48 ore Krzysztof Piatek è sempre più vicino al Milan, parola di Giorgio Perinetti. Il direttore generale del Genoa infatti è intervenuto questa mattina ai microfoni della trasmissione Radio Anch’io Sport su Radio Rai 1, confermando come si arriverà ad una conclusione della ...

Calciomercato Milan - Piatek è un affare? L'analisi del Club di Sky Sport : Piatek è un affare? Il parere del Club Il passaggio imminente dell'attaccante polacco in rossonero è stato analizzato al Club di Sky Sport, durante il quale i talent hanno esposto le rispettive ...

Calciomercato Milan/ Ultime notizie - il Napoli dice di no per Diawara e si complica anche Carrasco : Calciomercato Milan, Ultime notizie: tramonta l'ipotesi Yannick Ferreira Carrasco, mentre il Napoli avrebbe detto di no per il prestito di Amadou Diawara.

Calciomercato Milan - le ultime notizie sulle trattative rossonere : l'arrivo di Piatek - l'addio di Higuain ma non solo : l'arrivo di Lucas Paquetá , l'addio di Gonzalo Higuain in direzione Chelsea, la trattativa con il Genoa per Piatek e tanti altri movimenti per il presente e per il futuro: il Milan è sicuramente tra ...

Calciomercato - Locatelli punge il Milan e parla del futuro di Sensi : ... con il giovane centrocampista che punge il Milan dopo la cessione dell'ultima estate: 'Avevo bisogno di sentirmi importante e qui mi ci sento', le sue parole a 'Sky Sport'. Locatelli poi si sofferma ...