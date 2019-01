Tesla | Musk | “Taglieremo il 7% dei nostri lavoratori Solo così Model 3 competitiva”

Tesla : Musk annuncia taglio del 7% del personale : 'Davanti c'è strada molto difficile' : WASHINGTON - Gli sforzi di Tesla per limitare i costi e quindi potere vendere la Model 3 a prezzo più basso passeranno anche per un ulteriore taglio della forza lavoro, già a giugno...

Tesla - Musk 'scherza' ancora su marijuana mentre lancia bond. Casa precisa : no doppi sensi : NEW YORK - Elon Musk sembra non avere perso il vizio di fare riferimenti impliciti alla marijuana in questioni finanziarie legate alla sua Tesla. Il Ceo del produttore di auto elettriche sembra...

Tesla - Elon Musk è al lavoro su un sistema per produrre energia rinnovabile in Grecia : piano al vaglio del parlamento : Le Cicladi in formato smart? Non più solo auto senza pilota e robotizzazione tout court, ma un piano di innovazione su vasta scala che tocca anche le energie rinnovabili per il settore turistico. Tesla punta sulla Grecia per l’energia pulita sulle isole: una sorta di grande esperimento per valutare una nuova applicazione del fotovoltaico, delle mattonelle e delle batterie domestiche (le Powerwall). Possibile anche la creazione su un atollo ...

Tesla - a Shanghai Elon Musk posa la prima pietra della Gigafactory cinese : Per Tesla il mercato cinese è strategico perché è il primo elettrico al mondo e il governo, anche per migliorare la qualità dell'aria , oltre che per favorire l'industria locale, , incentiva ...

Musk ha pensato per le auto Tesla un modo per mettere in imbarazzo chiunque : Evidentemente Elon Musk, l'imprenditore visionario che sta tentando, passo dopo passo, invenzione dopo invenzione, di rivoluzionare il mondo, ha pensato che le Tesla, le sue macchine elettriche, fossero troppo silenziose. Non ci sono altre spiegazioni plausibili per la sua scelta di inserire una bizzarra app nel sistema elettronico ...

Tesla - Elon Musk vuole acquistare le fabbriche abbandonate da General Motors : Elon Musk, patron di Tesla (foto: Getty) I ruoli secondari vanno decisamente stretti a Elon Musk. Nonostante al momento non sia più legalmente il presidente della sua creatura, passata nelle mani di Robyn Denholm, il fondatore di Tesla fa comunque valere il suo ruolo di amministratore delegato e soprattutto la sua posizione di azionista di maggioranza. Così, Musk torna a far parlare di sé e del suo gruppo con l’annuncio di voler acquisire i siti ...

