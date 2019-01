Maltempo : da Regione Veneto piano per far fronte a emergenze in caso di nevicate (2) : (AdnKronos) - Sono in corso di predisposizione piani di emergenza per i comuni di Alleghe, Colle Santa Lucia, Livinallongo del Col di Lana, Rocca Pietore, San Tomaso Agordino, Sovramonte, Zoppè di Cadore. Le nuove aree individuate dai tecnici vanno ad aggiungersi alle altre aree valanghive già note

Maltempo Veneto : la Regione si prepara all’emergenza neve : Uno dei rischi che il presidente della Regione Luca Zaia ha individuato, nella sua veste di Commissario delegato per gli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio del Veneto tra ottobre e novembre 2018, è quello delle conseguenze che lo schianto di interi boschi nelle aree montane potrebbe avere sui sottostanti centri abitati in caso di nevicate e sulla viabilità. I rischi idrogeologici collegati sono quindi ...

“11 gennaio scuole chiuse”. Allerta Maltempo - in ogni regione i comuni interessati : La perturbazione artica continua a infliggere problematiche al centro sud. E quindi, scuole ancora chiuse domani, venerdì 11 gennaio, a causa dell’Allerta meteo per la neve che non dà tregua nelle ultime ore soprattutto alle regioni già colpite oggi. Nella giornata odierna, molti istituti hanno sospeso le lezioni in seguito alle ordinanze promulgate dai sindaci per le avverse condizioni meteorologiche, destinate a peggiorare ulteriormente ...

Lombardia : da Regione 1 - 5 mln per 25 interventi di urgenza Maltempo : Milano, 8 gen. (AdnKronos) - Ammontano a circa 1,5 milioni di euro le risorse stanziate da Regione Lombardia per 25 opere in 21 comuni delle province di Brescia, Bergamo, Como, Sondrio e Pavia per il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, al fi

Maltempo - Canale Monfalcone : dalla Regione Friuli 600.000 euro : Tra progettazione e lavori, costera’ circa 600mila euro, a carico del Fondo regionale per la Protezione civile, la messa in sicurezza della banchina sinistra del Canale Valentinis di Monfalcone, gia’ colpita dalle mareggiate nel 2017 e ulteriormente danneggiata dal Maltempo di fine ottobre scorso. Lo annuncia in una nota il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Protezione Civile, Riccardo Riccardi, recependo la ...

Lombardia : 1 - 5 milioni dalla Regione per 25 interventi urgenti per Maltempo : Ammontano a circa 1,5 milioni di euro le risorse stanziate da Regione Lombardia per 25 opere in 21 comuni delle province di Brescia, Bergamo, Como, Sondrio e Pavia per il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche per garantire la continuità amministrativa nei territori interessati da fenomeni di maltempo, anche mediante interventi di natura temporanea. Si tratta di una prima tranche di ...

Maltempo - frana Bussoleno : dalla Regione Piemonte oltre 3 - 5 mln : Per il ripristino del territorio di Bussoleno colpito dalla frana del giugno scorso saranno messi in campo oltre tre milioni e mezzo. Lo sottolinea l’assessore regionale Alberto Valmaggia, oggi in sopralluogo per la presentazione degli interventi. Questi prevedono la pulizia dell’area interessata, la creazione di vasche di trattenuta, il convogliamento delle acque del rio Comba delle Foglie verso la Dora Riparia, i primi lavori sul ...

Maltempo Puglia - Regione : ancora nevicate residue e rischio ghiaccio : La penisola italiana è ancora interessata da un flusso di aria fredda legato ad una profonda depressione sull’Europa orientale che, nella giornata odierna, 6 gennaio, porterà sulla Puglia residue deboli precipitazioni che potranno assumere carattere nevoso fino a quote collinari (400-600 m). Il passaggio di una nuova debole perturbazione dai Balcani produrrà, a partire dalla serata di oggi un’intensificazione dei venti dai quadranti ...

Maltempo Marche : neve e gelo in tutta la regione : neve e gelo nelle Marche, secondo le previsioni, con accumuli che non hanno generato criticità particolari, se non lungo la Salaria, che è stata chiusa al traffico ai mezzi pesanti. L’ondata di freddo si e’ fatta sentire in tutte le province e, in particolare, lungo la fascia appenninica, dove la neve ha raggiunto anche i 20 centimetri. Fiocchi di neve anche lungo la costa da Senigallia ad Ancona, mentre in provincia di ...

Maltempo Sicilia - nevicata Capodanno 2015 : 80% dei contributi dalla Regione : Innalzato dal 38,26 all’80 per cento il contributo economico alle 30 aziende agricole colpite dall’eccezionale nevicata che nella notte tra il 31 dicembre 2014 e l’1 gennaio 2015 si abbatte’ sui comuni di Noto, Pachino e Portopalo di Capo Passero nel Siracusano. La Regione ha deciso di aumentare il contributo per le spese di reimpianto delle serre agricole danneggiate dalla nevicata. “A distanza di 4 anni esatti si ...

Maltempo Veneto - Regione : chiarimenti tecnici su detraibilità : “In relazione alle numerose richieste di chiarimento pervenute sulle erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche tramite il versamento sul conto corrente denominato ‘Regione Veneto – Veneto IN GINOCCHIO PER Maltempo OTT. – NOV. 2018’. – Codice IBAN IT 75 C 02008 02017 000105442360 – causale ‘Veneto IN GINOCCHIO PER Maltempo OTTOBRE-NOVEMBRE 2018’, sentita ...

Maltempo Sardegna : la Regione approva la disciplinare per gli aiuti : La Giunta regionale della Sardegna ha approvato il disciplinare di attuazione sulla “Dichiarazione dell’esistenza del carattere di eccezionale avversità atmosferica degli eventi verificatisi da maggio a novembre 2018 nell’intero territorio della Regione Sardegna”. L’intensità dell’aiuto è fissata nella misura dell’80%, elevata al 90% nelle zone soggette a vincoli naturali, dei costi ammessi per ...

Allerta Meteo - forte ondata di Maltempo imminente : scatenerà la prima grande nevicata dell’Inverno sull’Italia - Appennino sommerso. MAPPE e DETTAGLI Regione per Regione e Città per Città : 1/18 ...

Maltempo Toscana - Rossi : “Dalla Regione 13 milioni per le mareggiate di ottobre” : La Regione Toscana destinerà 13 milioni di euro al ripascimento delle spiagge danneggiate dall’eccezionale ondata di Maltempo dell’ottobre scorso. Ha già reperito 11 milioni (i restanti 2 milioni verranno assegnati nel 2019) e provveduto, grazie al Genio civile, alla progettazione preliminare, ma “adesso è necessario correre ed è essenziale che i Comuni danneggiati presentino la progettazione esecutiva entro il 31 gennaio, ...