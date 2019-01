Ecco come funziona il reddito di cittadinanza

Pensioni dopo il decreto - Ecco come ottenere l’assegno nel 2019 : Il capitolo Pensioni del decretone ruota attorno a quattro capisaldi: quota 100, blocco dell’aumento dell’aspettativa di vita per le Pensioni anticipate, proroga per Ape sociale e opzione donna. Prendono così forma gli stanziamenti per la riforma previdenziale previsti dalla Manovra, che ha anche introdotto un taglio alle Pensioni d’oro, modificato i sette scaglioni di rivalutazione, con una flat tax al 7% ...

Reddito di cittadinanza - Ecco come funziona : i requisiti e le soglie di accesso : Reddito e pensioni di cittadinanza raggiungeranno quasi 5 milioni di persone, 1,7 milioni di famiglie in cui rientreranno anche 250 mila nuclei con disabili. Una platea su cui saranno distribuiti poco ...

Reddito di cittadinanza - Ecco come funziona : i requisiti e le soglie di accesso : Reddito e pensioni di cittadinanza raggiungeranno quasi 5 milioni di persone, 1,7 milioni di famiglie in cui rientreranno anche 250 mila nuclei con disabili. Una platea su cui saranno distribuiti poco ...

Cos'è la dieta per la salute del pianeta?/ Ecco come si mette a rischio la biodiversità : La dieta universale verrà presentata oggi a Oslo: ha l'obiettivo di evitare 11,6 milioni di morti ogni anno per cattive abitudini alimentari.

Matera 2019 - da «vergogna nazionale» a simbolo di sviluppo. Ecco come nasce questo traguardo : La politica si muove con i suoi tempi, e nell'86 si arriva finalmente alla legge speciale 771, che mette sul piatto 100 miliardi di lire per il risanamento e il restauro. L'elemento importante, e ...

Ecco come le tecnologie cambiano il lavoro : l'ufficio presto sarà ovunque : Ecco di cosa parliamo Scopri di più l'ufficio è ovunque Entro il 2021 secondo lo studio di IDC - il 60% delle aziende Global 2000 , le più grandi aziende quotate al mondo, adotterà quello che la ...

Funghi - come consumarli in sicurezza : Ecco le 10 regole d’oro fornite dal Ministero della Salute : Il consumo dei Funghi è spesso occasione di grande soddisfazione non solo per quanto riguarda la preparazione, ma anche perché spesso è associato a quella di aver provveduto “in proprio” alla loro raccolta. È quindi molto importante che questi momenti non vengano turbati e rovinati da episodi che, a volte, possono sfociare nella tragedia. Ogni anno, infatti, la maggior parte delle intossicazioni da Funghi è determinata da Funghi ...

Saranno Isolani 2019 - la classifica finale : Ecco come votare il vostro preferito : Isolati in un bosco della Maremma, gli aspiranti naufraghi "non vip" sono stati sottoposti a sfide e disagi. Ora è arrivato...

Dimagrire con la dieta giusta : Ecco come perdi peso : dieta | Dimagrire velocemente | dieta giusta | menù | Dimagrire di qualche chilo con la dieta giusta seguendo solo alcune regole. ecco come.

Il racconto dell'agente boliviano che ha arrestato Cesare Battisti : "Ecco come l'ho preso" : Ad arrestare Cesare Battisti, sabato 12 gennaio a Santa Cruz de La Sierra, in Bolivia, è stato un agente boliviano. L'uomo, ora, ripercorre quegli istanti di adrenalina e racconta di aver riconosciuto il terrorista dei Proletari Armati per il Comunismo, mentre si trovava in macchina in compagnia della figlioletta, seduta nei sedili posteriori. Di fronte a lui, dunque, Cesare Battisti in carne e ossa, accompagnato da due persone che temeva ...

Oggi in edicola : Ecco come cambia l'ex Caserma Papa : Negli spettacoli la presentazione di « Un modo di essere. Parole di e su Walter Bonatti », lo questo spettacolo che inaugura Oggi alle 20.30 al Teatro Mina Mezzadri-Santa Chiara di Brescia , contrada ...

Via Roma a Ragusa : Ecco come rilanciarla : Confesercenti a Ragusa interviene sul rilancio economico di via Roma e indica la strada da seguire, a cominciare dalla conferma dell'isola pedonale

Alessia Marcuzzi riceve body shaming/ Video - Ecco come ha reagito : "Trasformo i miei difetti in pregi!" : Alessia Marcuzzi oltre ad essere una valida professionista, ha sempre preso le critiche in maniera intelligente e con il sorriso, ecco cosa è successo.

Tuffi? Sì - ma nella neve : Ecco come si allena la Nazionale di nuoto : Ai tuffi sono decisamente abituati, ma quelli nella neve sono straordinari persino per loro: gli atleti della Nazionale italiana di nuoto si trovano a Livigno, in provincia di Sondrio, per un periodo ...