Israele fa da sé

Israele - con i raid aerei in Siria Netanyahu inizia la sua campagna elettorale : Neanche una settimana dopo l'annuncio americano del rompete le righe in Siria. Neanche ventiquattr'ore dopo l'annuncio delle elezioni anticipate in Israele (fissate per il 9 aprile, sette mesi prima della scadenza naturale). I raid aerei nella notte di Natale dei caccia bombardieri con la stella di David in Siria hanno una valenza che va ben oltre l'aspetto militare. Quei raid sono, al tempo stesso, un messaggio lanciato a Washington, Mosca, ...

Israele - Peace Now : 2mila nuovi alloggi per i coloni in Cisgiordania - : L'organizzazione non governativa rivela in un comunicato che il governo di Benyamin Netanyahu ha dato il via libera agli insediamenti di altri coloni. La decisione sarebbe stata presa nel giorno di ...

Al confine tra Israele e Siria è stato un Natale di guerra : Tuttavia il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, ha assicurato che la decisione di Trump non avrà effetti sulla politica israeliana contro la Siria. Gli attacchi alla Siria attribuiti a Israele ...

Tensione tra Israele e Siria : difese antiaeree in azione : Tensione alle stelle tra Israele e Siria. La contraerea Siriana ha aperto il fuoco contro quelli che i media locali hanno definito «obiettivi nemici» nei pressi di Damasco. Poco dopo l’esercito israeliano ha annunciato di avere intercettato un missile lanciato dalla Siria. Foto pubblicate sui social hanno mostrano l’esplosione di un missile antiaer...

Israele ha bombardato un deposito di armi di Hezbollah a ovest di Damasco - in Siria : Martedì sera aerei militari israeliani hanno colpito un deposito di armi a ovest di Damasco, la capitale della Siria, dopo avere sorvolato lo spazio aereo libanese. Secondo le prime informazioni date da funzionari Siriani, nell’attacco sarebbero rimasti feriti tre soldati

Israele : sondaggio - Likud in vantaggio : Il primo riguarda i futuri orientamenti di un esordiente nella scena politica, l'ex capo di Stato maggiore Benny Gantz, che secondo Maariv irromperebbe alla Knesset con 13 deputati. Il secondo è ...

In Israele ci saranno elezioni anticipate : Ad aprile, cinque mesi prima del previsto: erano nell'aria da un po' a causa della fragilità del governo di Netanyahu