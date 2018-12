Pagelle TV della Settimana 10-16 12 2018 Promossi L’Amica Geniale e Il Milionario

davidemaggio

(Di martedì 18 dicembre 2018) L'Amica9 a L’Amica. Negli ultimi anni di progetti strombazzati ne abbiamo visto tanti. Tuttavia i vorticosi proclami poi si traducevano in prodotti talmente arroganti da risultare noiosi e soprattutto poco in sintonia con lo spettatore. L’Amicaera una fiction complessa, di non facile ricezione, e la chiave di volta del successo, oltre alla realizzazione curata, è stata quella di trattare argomenti e situazioni vicine a quel pubblico non così abituato a racconti sofisticati. Il 45% di share in Campania è emblematico in questo senso.8 ad Osvaldo Bevilacqua. Il conduttore da Guinness festeggia i 40 anni di Sereno Variabile, che lo hanno visto sempre protagonista con successo. Highlander.7 a Chi Vuol Essere?. L’intuizione di Mediaset di riportare in video lo storico quiz si sta rivelando azzeccata. Il programma ha ...