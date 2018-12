Antonio Megalizzi è stazionario Decisive le prossime 48 ore Mai detto che non si

Attentato di Strasburgo - Antonio Megalizzi : ultime notizie sulle condizioni del giornalista ferito - Sky TG24 - : Il giornalista radiofonico di 28 anni è in rianimazione, accanto a lui i genitori, la sorella e la fidanzata. La deputata Biancofiore: "Per il momento resiste e questo potrebbe essere un buon segno"

Antonio Megalizzi - un giovane innamorato di politica - Europa e giornalismo : "Mi aveva appena mandato un paio di Whatsapp, era lì tra i mercatini di Natale, poi non lo abbiamo più sentito. Da Strasburgo sono arrivate le prime notizie. E abbiamo iniziato a preoccuparci...". Sebastian è una delle ultime persone ad aver avuto un contatto diretto con Antonio prima che all'angolo di una stradina dove stava passeggiando, dal nulla, spuntasse Cherif Chekatt. Gli sguardi si incrociano, Cherif ha in mano una ...

"Non fatemi parlare". Le lacrime di Luana Moresco - fidanzata europeista e forzista di Antonio Megalizzi con la passione per la politica : "Non fatemi parlare". Preferisce non dire niente Luana Moresco, in lacrime ai microfoni di AdnKronos. Il suo ragazzo, il giornalista Antonio Megalizzi, è uno dei feriti dell'attentato di Strasburgo ed è caduto in coma. Ha lasciato gli aggiornamenti al padre, Danilo Moresco, e non sono buoni: "Va malissimo, ci sta lasciando. Non ce la facciamo più perché la situazione è ulteriormente precipitata, non so ...

