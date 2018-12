Serie A Basket | 9ª Giornata – Colpo Reggio Emilia a Brindisi | Cremona batte Trieste

LIVE Cantù-Milano - Serie A basket in DIRETTA : l’Olimpia dilaga nel finale e sconfigge Cantù 101-74 con una grande prova dei lituani Kuzminskas (20) e Gudaitis (19) - doppia doppia per Jefferson : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE del derby lombardo tra Cantù e Milano, valevole per la nona giornata della Serie A 2018-2019. Le due compagini non arrivano alla sfida odierna in un momento esaltante dal punto di vista dei risultati e del gioco, con i canturini reduci da quattro sconfitte consecutive ed i meneghini da tre sconfitte di fila in Eurolega (inframezzate dalla vittoria casalinga con Cremona sul filo di lana). I milanesi ...

Serie A Basket - 9ª Giornata – Avellino di misura su Pesaro - Milano trionfa in trasferta contro Cantù : Avellino batte Pesaro di misura, l'Olimpia Milano trionfa agilmente in trasferta sul campo di Cantù: i risultati della 9ª Giornata della Serie A di Basket Dopo il successo nell'anticipo sdel sabato di Torino su Trento e la vittoria di Pistoia su Brescia nel lunch match, la 9ª Giornata di Serie A prosegue con altre due gare nel pomeriggio. Nella prima, Avellino raccoglie la 6ª vittoria del suo campionato battendo di misura 82-81

LIVE Cantù-Milano - Serie A basket in DIRETTA : Olimpia in fuga sul 64-52 a fine terzo quarto con 14 punti di un ottimo Kuzminskas - 18 per Jefferson tra le fila dei canturini

LIVE Cantù-Milano - Serie A basket in DIRETTA : Olimpia avanti 44-36 all'intervallo con 11 punti di un ottimo Kuzminskas - 12 per Jefferson tra le fila dei canturini

LIVE Cantù-Milano - Serie A basket in DIRETTA : primo quarto in equilibrio sul 18-18. 7 di James - 5 per Mitchell e Gaines

Basket - Serie A : Pistoia non si ferma più - travolta anche Brescia : Pistoia-Brescia 73-70 Oriora Pistoia-Germani Basket Brescia Non si ferma più Pistoia, al terzo successo di fila, ottiene la prima vittoria interna dopo aver espugnato Sassari e Reggio. La pazienza ed ...

LIVE Cantù-Milano - Serie A basket in DIRETTA : derby lombardo accesissimo - l'Olimpia vuole scappare

Diretta/ Pistoia Brescia - risultato finale 73-70 - : Auda guida la Oriora alla vittoria! - Serie A1 basket - - IlSussidiario.net : Diretta Pistoia Brescia, risultato finale 73-70: vittoria importante per la Oriora, che si impone al PalaCarrara contro una Leonessa in difficoltà.

Serie A Basket - 9ª Giornata – Pistoia supera Brescia nel lunch match : La domenica della 9ª Giornata della Serie A di Basket si apre con il successo di Pistoia su Brescia nel lunch match Dopo il successo di Torino su Trento nell’anticipo del sabato sera, la 9ª Giornata della Serie A di Basket continua con un gustoso lunch match che vede il successo di Pistoia su Brescia. Terzo successo consecutivo per i padroni di casa che si staccano dalla zona retrocessione dopo un inizio shock fatto di 6 sconfitte in ...

Basket - Serie A : Pistoia batte Brescia 73-70. Terza vittoria consecutiva per i toscani : Pistoia-Brescia, la cronaca Pistoia parte fortissimo in attacco, mentre dall'altra parte Brescia è praticamente solo Beverly, 7 punti,, con i padroni di casa che scappano 15-7 a metà del primo ...

