Massimo Giletti contro il sindaco di Corinaldo a Non è l’Arena e il popolo dei social insorge: “Vergogna!”

ilnotiziangolo

: Cosa fate verso le 20.30? Io sono in diretta da Massimo Giletti su @La7tv. Qualcuno di voi accende? @nonelarena… - matteosalvinimi : Cosa fate verso le 20.30? Io sono in diretta da Massimo Giletti su @La7tv. Qualcuno di voi accende? @nonelarena… - morganbarraco : Massimo Giletti contro il sindaco di Corinaldo a #NonèlArena e il popolo dei social insorge: 'Vergogna!'… - maleficent_83 : Massimo Giletti ha proprio due palle quadrate. Non saprei citare un altro che si espone così per difendere la verit… -

(Di lunedì 10 dicembre 2018) Sono tanti i dubbi avanzati daldeiin questi minuti in rete e tutto perché l’attacco diildia Non è l’Arena non è passato inosservato.Per chi non la conoscesse ancora,è la piccola cittadina dove è avvenuta la tragedia della discoteca durante il concerto di Sfera Ebbasta un paio di giorni fa e che ha fatto 6 vittime e decine di feriti di cui 7 versano in gravi condizioni. Ogni volta che accadono fatti di questo tipo, che potrebbero essere evitati, si va alla ricerca di cause e responsabili ma perché mettere con le spalle al muro ilche ha prestato la faccia ed ha deciso di presenziare alla puntata del programma di La7?HA ESAGERATO?Irene scrive: “Assurdo il trattamento riservato aldi( peraltro correttissimo) da parte die della Merlino. Lo ...