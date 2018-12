Dieta | le regole per non ingrassare a Natale | ecco quali

Dieta della frutta secca : come perdere un chilo a settimana seguendo poche e semplici regole : Dimagrire senza rinunciare a mangiare? Con la frutta secca si può. I sali minerali e le vitamine essenziali contenute in questi preziosi alimenti sono inoltre un toccasana per il nostro organismo e dunque per la salute. La frutta secca è un’importante fonte di fibre e oligominerali preziosi, come ferro, zinco e calcio, che aiutano a bruciare i grassi in eccesso. E’ sufficiente mangiare 40 grammi al giorno per aumentare il proprio ...