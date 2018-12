Ancona | chi sono le vittime della tragedia in discoteca

Strage al concerto di Sfera Ebbasta ad Ancona. Chi sono le 6 vittime : Cinque ragazzi e una donna sono morti schiacciati nella calca in una discoteca di Ancona mentre tentavano di fuggire dal locale dove era in programma il concerto di Sfera Ebbasta, popolarissimo artista della musica trap. Si tratta di cinque minorenni e una mamma che accompagnava il figlio. La Strage è avvenuta nella notte nella discoteca 'Lanterna azzurra' di Corinaldo, in provincia di Ancona. Oltre un centinaio i ...

Ancona - terribile schianto frontale : Maria muore a 46 anni e lascia una figlia di 8 anni : La donna, che aveva festeggiato da poco il suo 46esimo compleanno, alla guida della sua auto si scontrata frontalmente con un furgone il cui conducente è rimasto ferito gravemente. Per lei inutili i soccorsi medici giunti sul posto anche con l'eliambulanza. L'altro conducente è stato ricoverato ma non sarebbe in pericolo di vita.Continua a leggere

Stupro Ancona - violentata per mesi. La ragazza. "Ho rischiato di finire come Pamela" : Ancona, 12 novembre 2018 - Poteva essere un'altra Pamela e un'altra Desirée , morta come loro, indifesa per colpa della droga . Lo ha lasciato intendere lei stessa, la 22enne caduta nelle mani del ...

Ancona - 22enne violentata per mesi da pusher nigeriano/ Ultime notizie - orrore nel capoluogo marchigiano - IlSussidiario.net : Ancona, 22enne violentata per mesi da pusher nigeriano. Ultime notizie, orrore nel capoluogo marchigiano, ennesima storia di degrado

Ancona - via l'ex Monopolio tabacchi. Nel 2019 sorgerà un grande Eurospin : Ancona, 9 novembre 2018 - Via alla demolizione dell' ex Monopolio tabacchi a Vallemiano . Al suo posto arriverà un grande supermercato, l'Eurospin . L'intervento decisivo è ufficialmente iniziato ieri,...

Seduto sulla banchina del porto di Ancona vestito da Spiderman : fermato dalla Polizia : "Cos'è successo? Ho finito la ragnatela". E' la risposta data in uno stentato italiano da un 25enne turista inglese mascherato da 'Spiderman' che gli agenti della Squadra Nautica hanno trovato Seduto ...

Ancona. Attraversano mano nella mano - Enrico si sacrifica e salva la moglie dallo schianto : Era ubriaco ed è stato arrestato per omicidio stradale il 45enne che ieri sera, lunedì 15 ottobre, ha investito Enrico Orlandini, 68 anni, mentre attraversava via Flaminia con la moglie. L'ex pizzaiolo ha visto giusto in tempo l'auto piombargli addosso ed è riuscito a spingere indietro la donna, salvandole di fatto la vita. Per lui, invece, nessuno scampo.Continua a leggere

Leptospirosi - uomo rischia la morte per la 'febbre dei sette giorni' ad Ancona : Un uomo di 50 anni di Ancona, negli scorsi giorni è stato ricoverato all'ospedale di Torrette perché infetto da Leptospirosi. La malattia è conosciuta anche con il nome di febbre dei sette giorni o febbre dei porcai, ma se questa non è curata può arrivare ad un livello di gravita' più avanzato ed in questo caso prende il nome di sindrome di Weil. 50enne rischia la morte Una decina di giorni fa, un uomo è finito all'ospedale in to al contagio da ...