Roma | sudamericano aggredisce con il coltello la convivente | arrestato

Blastingnews

: Tanto per capire.. Questo è l'insegnamento della Chiesa di Roma. Prima che un impostore sudamericano occupasse il S… - Lupo45acp : Tanto per capire.. Questo è l'insegnamento della Chiesa di Roma. Prima che un impostore sudamericano occupasse il S… - CorriereCitta : Roma, donna scippata e trascinata per diversi metri con l’auto: arrestato rapinatore sudamericano… - alcinx : RT @LifeASAP_eu: Invasione di #pappagalli esotici a #Roma: ne parla il celebre etologo e accademico dei Lincei Enrico Alleva su @repubblica… -

(Di giovedì 6 dicembre 2018) I Carabinieri della stazione di Tor Bella Monica, una frazione dihannonella notte a seguito di una segnalazione, un immigrato incensurato di 48 anni originario dell'Ecuador, di cui non sono state rese note le generalità per motivi di privacy, per tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia. L'uomo è stato accusato di aver aggredito la, una connazionale di 45 anni con unda cucina allo scopo di ucciderla. Il presunto colpevole è stato bloccato dai militari dell'arma quasi in flagranza di reato.Il tentato omicidio Il reato contestato ad unresidente regolarmente sul territorio italiano da tempo, è avvenuto ieri in tarda serata in un appartamento in via F. Chiari, una zona periferica del quartiere di Tor Bella Monica a. L'uomo, in stato di ebrezza dovuto alla precedente assunzione di una massiccia dose di alcolici è rientrato a ...