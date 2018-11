Serie A | nuovo ricorso da parte del Chievo Verona contro la penalizzazione in classifica

Doppio Whisky è il nuovo singolo di Guè Pequeño feat. Mahmood della web-Serie Sinatra (audio e testo) : Il nuovo singolo di Guè Pequeño è Doppio Whisky. Il brano è tratto dalla web-serie Sinatra appena rilasciata dal rapper milanese ed è disponibile dal 29 novembre in tutte le piattaforme di streaming. La serie di cui è protagonista Guè Pequeño è disponibile su Tim Vision a partire dal 21 novembre e sta già riscuotendo il successo sperato. La location scelta è quella di Napoli, con una storia che s'incentra sul rapimento di Guè regalandoci ...

Bale in Italia? L'agente : 'Grazie alla Juve la Serie A attira di nuovo i campioni' : SZCZEZNY COME ALISSON - Oltre a Bale , Barnett , terzo procuratore sportivo più ricco al mondo alle spalle di Scott Boras , re del baseball, e Jorge Mendes , gestisce anche Szczesny , portiere dei ...

Basket - Serie A : Cantù (per ora) è salva - trovato un nuovo sponsor : Acqua San Bernardo Cantù è il nuovo nome della società che quest’oggi ha versato tutto il dovuto alla FIP scongiurando l’estromissione Acqua San Bernardo Cantù, così si chiamerà la società cestistica canturina dopo il rischio fallimento delle scorse settimane. Il club ha infatti pagato la rata da versare alla FIP e gli emolumenti per i giocatori, scongiurando dunque l’estromissione dal campionato almeno per il momento. Un ...

Serie A - nuovo record di spettatori : superata la media di 30mila a partita : nuovo record di spettatori per la Serie A Tim. Dopo gli ottimi numeri registrati nello scorso campionato (miglior risultato stagionale dal 2009-2010), prosegue il trend positivo delle presenze degli spettatori negli stadi. E pensare che Stadium di Torino escluso abbiamo gli stadi più vecchi e scomodi d’europa, Ronaldo escluso le stelle preferiscono la Premier League al nostro […] L'articolo Serie A, nuovo record di spettatori: ...

Serie A - nuovo record di spettatori : nuovo record di spettatori per la Serie A TIM. Dopo gli ottimi numeri registrati nello scorso campionato (miglior risultato stagionale dal 2010), prosegue il trend positivo delle presenze negli stadi. La 13ª giornata di Andata della Serie A TIM è stata seguita sugli spalti da oltre 300mila appassionati (in media 30.295 a incontro), con il match tra Inter e Frosinone a guidare la classifica (63.645 presenti a San Siro sabato sera), davanti ...

Serie A - nuovo record di presenze negli stadi : 30.295 di media e 300mila spettatori nella 13ª giornata : 13ª giornata di andata della Serie A da record, sono stati infatti registrati numeri superlativi per quanto concerne le presenze negli stadi nuovo record di spettatori per la Serie A Tim. Dopo gli ottimi numeri registrati nello scorso campionato (miglior risultato stagionale dal 2010), prosegue il trend positivo delle presenze negli stadi. La 13ª giornata di andata della Serie A Tim è stata seguita sugli spalti da oltre 300mila ...

Serie A - nuovo record di spettatori nella 13ª giornata di campionato : L'ultimo turno di campionato ha fatto registrare il miglior risultato dal 2010: superata la soglia delle 30.000 presenze di media. L'articolo Serie A, nuovo record di spettatori nella 13ª giornata di campionato è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie C Gubbio - ufficiale : Galderisi nuovo allenatore : Gubbio - Tramite una nota il Gubbio ha comunicato il nome del successore dell'esonerato Sandreani. La scelta, si legge nel comunicato, è ricaduta su Giuseppe Galderisi : "L'As Gubbio 1910 comunica che ...

Serie C Gubbio - il nuovo allenatore è Galderisi : Gubbio - Tramite una nota il Gubbio ha comunicato il nome del successore dell'esonerato Sandreani. La scelta, si legge nel comunicato, è ricaduta su Giuseppe Galderisi : "L'As Gubbio 1910 comunica che ...

Rebellion apre un nuovo studio cinematografico che si occuperà del film Rogue Trooper e della Serie TV di Judge Dredd : Come segnala Eurogamer.net, Rebellion ha speso ben $ 100 milioni su un nuovo studio cinematografico che verrà utilizzato per realizzare il film Rogue Trooper e la serie TV di Judge Dredd.La compagnia di Oxford, famosa per la serie di videogiochi Sniper Elite, ha acquistato lo spazio per ospitare le sue prossime produzioni per il mercato dell'intrattenimento cinematografico e televisivo.Rebellion ha creato Rebellion Productions nel 2017 per ...

Baby - il nuovo trailer delle Serie Netflix sulle note dei Maneskin : Netflix rilascia oggi il nuovo trailer di Baby, la serie originale italiana di Netflix prodotta da Fabula Pictures che debutterà su Netflix, in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo, il prossimo 30 novembre. Nel nuovo trailer, i protagonisti di Baby si muovono sulle note del celebre brano dei Måneskin Torna a casa, l’intensa ballata, già certificata disco di platino, che ha anticipato l’ultimo album Il ballo della vita. Il brano sarà infatti ...

Nuovo trailer di Baby di Netflix col tormentone Torna a casa dei Måneskin - colonna sonora della Serie (video) : A meno di due settimane dal rilascio della serie, un Nuovo trailer di Baby di Netflix debutta online con una colonna sonora frutto di una scelta furba e certamente azzeccata. È infatti il Nuovo singolo Torna a casa dei Måneskin, diventato in poche settimane un tormentone in radio e sui social per quell'invito un tantino insistente a Marlena a farsi finalmente rivedere, ad accompagnare le nuove immagini tratte dalla serie Netflix ispirata dal ...

'Kidding' - la Serie che va oltre la classica tragicommedia : sta nascendo un nuovo genere? : Il critico Matt Zoller Seitz già nel 2016 si riferiva a questi spettacoli definendoli ' commedie in teoria ', spiegando appunto la difficoltà di circoscrivere storie come queste all'interno di un ...

Il nuovo promo Louis-centrico di Suits 8 rivela il ritorno della Serie a gennaio : Addio Meghan Markl e Patrick J. Adams e benvenuto promo Louis-centrico per Suits 8. La seconda parte di stagione è finalmente realtà e mentre il pubblico attende con ansia come andrà a finire la serie, la rete ha finalmente battuto colpo, e che colpo. Nella vita reale i due ex protagonisti della serie adesso sono sposati e in attesa/o diventati genitori ma il pubblico ha ancora la speranza che lo show possa continuare senza di loro e quello che ...