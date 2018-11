“Lei è indegno e fascista” Caos e insulti in Aula | deputati espulsi sputano contro il

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 novembre 2018) Le tensioni per la crisi del secessionismo catalano hanno raggiunto nuove vette nel Parlamento di Madrid, dove un deputato indipendentista, Gabriel Rufian, è stato espulso dopo una raffica d’al ministro degli Esteri, Josep Borrell. I compagni di partito di Rufian sono usciti per protesta e uno di loro avrebbe anche sputato verso il ministro, che ha denunciato l’episodio. Noto per il suo stile provocatorio, Rufian ha dato del “fascista” a Borrell, definendolo “il ministro piùdella democrazia spagnola” in un attacco legato alla vicenda dei nove politici catalani in carcere. Borrell ha riposto con durezza, accusando Rufian di non voler discutere ma soltanto gettare “sterco”. Dato che il deputato di Esquerra Republicana (Erc) continuava a gesticolare in piedi, ignorando i richiami, la presidente della Camera, Ana Pastor, lo ha ...