Huawei Mate 20 | l’intelligenza artificiale al servizio dell’eleganza

Mate X : ecco come potrebbe essere lo smartphone pieghevole di Huawei : Da quando Samsung ha presentato il prototipo del Galaxy F qualche tempo fa, in rete si è cominciato a parlare molto più spesso di smartphone pieghevoli. con molte aziende che stanno ovviamente lavorando a questo leggi di più...

Miglior top di gamma 2018 il nuovo Huawei Mate 20 - batteria e tempi di ricarica : Fareste un grave errore nel sottovalutare Huawei Mate 20, il fratello più economico del modello Pro, che racchiude il primo chipset a 7nm su sistema operativo Android, e che vanta una batteria da 4000 mAh, oltre che ad uno schermo LCD ad alta efficienza. Un mix che garantisce un'autonomia al di fuori del comune: proprio Huawei Mate 20, negli ultimi test svolti portati all'attenzione dal portale 'PhoneArena.com', si è aggiudicato il punteggio più ...

Dominanti Huawei P20 Lite e Mate 20 Lite con promozioni Wind : prezzo con 40 GB inclusi : Non si parla in modo esplicito di Black Friday 2018, a differenza di quanto avvenuto con le offerte Vodafone, ma oggi 19 novembre occorre concentrarsi assolutamente sulle promozioni Wind utili per acquistare determinati smartphone come Huawei P20 Lite e Huawei Mate 20 Lite. In effetti, per coloro che sono alla costante ricerca di opportunità con soluzioni rateali potrebbe trattarsi di una grossa opportunità. Soprattutto se a questa tipologia di ...

Com'è il Huawei Mate X - svelato lo smartphone pieghevole cinese : La Corea del Sud d'altronde sarà il primo paese al mondo a testare una rete 5G largamente diffusa entro la prima metà del 2019. Stando alle ultime indiscrezioni dopo aver svelato il progetto Huawei ...

Huawei Mate 20 Pro modalità ritratto per splendidi primi piani : Utilizza la modalità ritratto per splendidi primi piani con la fotocamera del telefono Android Huawei Mate 20 Pro. Ecco come si scattano foto fantastiche con il telefono Huawei.

Huawei Mate 20 Pro creare una cartella : Come fare una cartella su Huawei Mate 20 Pro per organizzare le applicazioni Inserire le app in una cartella raggruppare le applicazioni per tipo

Impareggiabile Huawei Mate 20 Pro con l’app 3D Moderator per creare elementi interattivi dai giocattoli : I possessori del Huawei Mate 20 Pro, da questo momento in poi, potranno beneficiare di un ulteriore plus legato al loro telefono. Il produttore ha appena lanciato l'app 3D Moderator che rende possibile la creazione di elementi 3D interattivi partendo da modelli come anche bambole e peluche. I device che godranno della rivoluzionaria novità sono il Huawei Mate 20 Pro e il Mate 20 RS Porsche Edition (resta invece fuori il Mate 20 standard). ...

Impareggabile Huawei Mate 20 Pro con l’app 3D Moderator per creare elementi interattivi dai giocattoli : I possessori del Huawei Mate 20 Pro, da questo momento in poi, potranno beneficiare di un ulteriore plus legato al loro telefono. Il produttore ha appena lanciato l'app 3D Moderator che rende possibile la creazione di elementi 3D interattivi partendo da modelli come anche bambole e peluche. I device che godranno della rivoluzionaria novità sono il Huawei Mate 20 Pro e il Mate 20 RS Porsche Edition (resta invece fuori il Mate 20 standard). ...

Wind Smart Pack si arricchisce dei Samsung Galaxy J6 - Huawei Mate 20 Lite e P20 Lite : Da domani il portafoglio di Smartphone che è possibile abbinare all'offerta Wind Smart Pack si arricchirà dei Samsung Galaxy J6, Huawei Mate 20 Lite e Huawei P20 Lite L'articolo Wind Smart Pack si arricchisce dei Samsung Galaxy J6, Huawei Mate 20 Lite e P20 Lite proviene da TuttoAndroid.

Com’è finita la storia del display verde su Huawei Mate 20 Pro? Ultime dichiarazioni ufficiali : Viene proprio da chiederselo: come è andata a finire lo scandalo del display verde su Huawei Mate 20 Pro? Un gran polverone intorno al pannello difettoso dell'ultimo top di gamma è stato sollevato solo ad inizio novembre ma, di contro allo scandalo hi-tech, non c'è stata alcun comunicato ufficiale del brand in merito alla vicenda: solo una nota dell'assistenza ha invitato i clienti vittime dell'anomalia a recarsi presso un centro autorizzato ...

Huawei Mate 20 Pro e l’IA trasformano i canti delle balene in una canzone : The Frequency of Love è un progetto sperimentale unico nel suo genere che ha come protagonisti Huawei Mate 20 Pro e le balene L'articolo Huawei Mate 20 Pro e l’IA trasformano i canti delle balene in una canzone proviene da TuttoAndroid.

Giunge l’ora delle buone notizie per Huawei Mate 20 Pro : download per l’app scanner 3D : Dopo settimane di segnali allarmanti e di cattive notizie per gli utenti che hanno deciso di acquistare subito un Huawei Mate 20 Pro, o che comunque erano in procinto di farlo a breve, finalmente posso condividere con il pubblico in questione una buona notizia. L'ultima questione era sorta qualche giorno, con un apposito articolo legato alla questione della ricarica wireless, ma oggi 16 novembre avremo finalmente la possibilità di valorizzare lo ...

Huawei Mate 20 Pro trasforma la natura in musica. E ci parla d’amore : The Frequency of Love, il progetto di Huawei e WWF ItaliaThe Frequency of Love, il progetto di Huawei e WWF ItaliaThe Frequency of Love, il progetto di Huawei e WWF ItaliaThe Frequency of Love, il progetto di Huawei e WWF ItaliaThe Frequency of Love, il progetto di Huawei e WWF ItaliaThe Frequency of Love, il progetto di Huawei e WWF ItaliaThe Frequency of Love, il progetto di Huawei e WWF ItaliaThe Frequency of Love, il progetto di Huawei e WWF ...

Offerte Giovedì 15 : Huawei Mate 20 Lite - accessori gaming e codici sconto smartphone! : Ecco le Offerte Amazon del giorno, un articolo in continuo aggiornamento dove potrete usufruire degli imperdibili sconti Amazon! Ah, e non dimenticate le esclusive Offerte Amazon della settimana! E se ciò non bastasse, date una bella leggi di più...