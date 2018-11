I Sì Tav alla sfida per tenere il Salone del libro a Torino | Compriamo noi il

Beautiful - anticipazioni americane : il Giorno del Ringraziamento a casa Forrester – Amici e nemici alla Tavola di Eric : Giovedì 22 novembre negli Stati Uniti si celebrerà il Giorno del Ringraziamento (Thanksgiving). E in Beautiful, come ogni anno, le varie famiglie protagoniste della soap si riuniranno a tavola per il classico pranzo nella villa di Eric. Durante la festa, familiari, Amici e nemici metteranno da parte rancori e divergenze per far posto a gioia e buoni propositi. Scopriamo quindi chi sarà presente a casa del patriarca Forrester e anche qualche ...

Salvini e Isoardi allo stesso Tavolo alla cena di gala di Alis : Il vicepremier Matteo Salvini e Elisa Isoardi si sono ritrovati al tavolo insieme alla cena di gala di Alis, l'Associazione della logistica che domani terrà a Roma il suo congresso.alla cena, durante la quale Isoardi presentava gli ospiti, è giunto inaspettato il vicepremier, che domani sarà ospite anche del congresso dell'Associazione. L'arrivo di Salvini ha ovviamente scatenato la curiosità dei presenti e è ...

Elisa Isoardi e Matteo Salvini alla stessa cena di gala (e allo stesso Tavolo) : Isoardi-Salvini, tutti i memeIsoardi-Salvini, tutti i memeIsoardi-Salvini, tutti i memeIsoardi-Salvini, tutti i memeIsoardi-Salvini, tutti i memeIsoardi-Salvini, tutti i memeIsoardi-Salvini, tutti i memeIsoardi-Salvini, tutti i memeIsoardi-Salvini, tutti i memeIsoardi-Salvini, tutti i memeIsoardi-Salvini, tutti i memeIsoardi-Salvini, tutti i memeIsoardi-Salvini, tutti i memeIsoardi-Salvini, tutti i memeIsoardi-Salvini, tutti i ...

Nessun simbolo del Comune di Torino alla marcia No Tav dell'8 dicembre : Non ci saranno simboli istituzionali della Città di Torino alla manifestazione No Tav dell'8 dicembre, ma il vicesindaco Guido Montanari sfilerà con la fascia tricolore. Lo ha deciso questa sera la maggioranza 5 Stelle che amministra il capoluogo piemontese, che si ricompatta dopo le polemiche delle scorse ore. alla riunione era presente anche la sindaca Appendino, che ieri aveva escluso la presenza di simboli ufficiali scatenando ...

TennisTavolo - Qualificazioni Europei a squadre 2019 : a Terni Italia-Israele. Azzurri già alla seconda fase : L’Italia maschile del Tennistavolo domani a Terni alle ore 18.30 ospiterà Israele nella quinta giornata della prima fase delle Qualificazioni agli Europei a squadre del 2019. Gli Azzurri sono già passati al turno successivo e possono aritmeticamente conquistare la vetta del girone: per la sfida il DT Patrizio Deniso ha convocato Leonardo Mutti, Antonino Amato, Matteo Mutti e Daniele Pinto. Il DT israeliano Isaac Abramov invece ha ...

La Tav pone l'Appendino ad un bivio : addio alla maggioranza o parte di città : La manifestazione No Tav prevista per l'8 dicembre ha scatenato grande tensione tra Appendino e i suoi consiglieri che la vorrebbero in prima linea in veste ufficiale. Ecco gli scenari che si pongono ...

Cervere : il porro risorsa del territorio - economia e turismo passano anche dalla Tavola : Al palaporro in Piazza San Sebastiano si è celebrato il convegno organizzato dal consorzio per la tutela e valorizzazione del porro per fare il punto sull'attività istituzionale del consorzio stesso. ...

TennisTavolo - Belarus Open Minsk 2018 : tre titoli al Giappone - uno alla Cina. Doppietta per Saki Shibata : Spira il vento del lontano Oriente a Minsk, nel Belarus Open di Tennistavolo: tre titoli al Giappone, ovvero i due doppi ed il singolare femminile, ed uno alla Cina, quello del singolare maschile, infine non si è disputato il torneo nella nuova specialità olimpica del doppio misto. Di seguito i risultati delle finali del Belarus Open di Tennistavolo: Finale singolare maschile Zihao Zhao (Cina) batte Shunsuke Togami (Giappone) 4-2 (11-13, 11-6, ...

Appendino : no simboli della città alla manifestazione No Tav : «La maggioranza del consiglio comunale della città - ha detto - esprime una posizione politica che condivido ed è anche contenuta nelle linee programmatiche di questa amministrazione. Non ritengo, ...

Manifestanti e bandiere nelle piazze di Torino : Forza Italia dice 'Sì' alla Tav : Forza Italia dice sì alla Tav. In centinaia hanno manifestato sabato 17 novembre nel centro di Torino. Presente anche Antonio Tajani, presidente del Parlamento europeo, che ha presenziato anche alla ...

Alla manifestazione Si Tav si alza la stella di Cirio : sarà lui il candidato del centrodestra alle Regionali : Attorno al palco allestito da Forza Italia in piazza del Municipio per dire si Alla Tav diventa definitiva, per il partito di Berlusconi ma anche per gli alleati di Lega e Fratelli d'Italia, la ...

Alla manifestazione Si Tav si alza la stella di Cirio : sarà lui il candidato del centrodestra alle Regionali : Attorno al palco allestito da Forza Italia in piazza del Municipio per dire si Alla Tav diventa definitiva, per il partito di Berlusconi ma anche per gli alleati di Lega e Fratelli d’Italia, la candidatura dell’eurodeputato Alberto Cirio Alla presidenza della Regione la prossima primavera. Lo comunica per primo il presidente Antonio Tajani, ma sem...

In Francia una donna che sTava partecipando alla protesta dei “gilè gialli” è morta investita : Il ministro dell’Interno francese Christophe Castaner ha detto che una donna che stava partecipando alla protesta dei cosiddetti “gilè gialli” contro i rincari del prezzo della benzina è morta investita a Pont-de-Beauvoisin, in Savoia. La manifestante è stata investita da una donna che

Grandi opere - evocare il canale di Suez per dire sì alla Tav non è una buona idea : Nel 2018 non basta la parola “grande opera” per assicurarne il successo. E per successo si intende non solo il suo utilizzo, ma la sua di capacità di “modificare il modo di vivere”, di cambiare profondamente gli stili di vita e le attività di intere Regioni con conseguenze economiche, urbanistiche, sociali ed ambientali di grande impatto. Come non basta affermare che il Frejus è vecchio perché è stato aperto al traffico nel 1871, ai tempi di ...