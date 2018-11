Race of Champions - Mick Schumacher correrà in coppia con Vettel

Race of Champions : Vettel in coppia con Schumacher jr : Race of Champions, Mick Schumacher sarà il partner di Sebastian Vettel: Schumi jr si è detto onorato di avere al fianco Seb Mick Schumacher sarà il partner di Sebastian Vettel alla Race of Champions. Lo hanno annunciato gli organizzatori dell’evento in programma il 19 e 20 gennaio a Città del Messico. Il 19enne pilota tedesco, figlio del sette volte campione del mondo di Formula 1 Michael Schumacher, quest’anno si è messo in ...

Golf - European Tour 2018 : Danny Willett vince il DP World Tour Championship - Francesco Molinari la Race to Dubai : Il DP World Tour Championship è terminato da pochi minuti, e con esso anche la stagione 2018 dell’European Tour. La vittoria è andata all’inglese Danny Willett, che torna a vincere un torneo a oltre due anni e mezzo dal Masters di Augusta del 2016 con un giro in -4, che gli assicura un totale di 270 colpi (18 sotto il par totale) e una bella gioia. Il suo successo, inoltre, significa in automatico che la Race to Dubai ha un nuovo ...

Golf - European Tour 2018 : Patrick Reed e Danny Willet in testa al DP World Tour Championship. Francesco Molinari ha le mani sulla Race to Dubai : Mancano soltanto 18 buche alla chiusura dello European Tour 2018. Ad un giro dal termine del DP World Tour Championship, ultimo appuntamento della stagione, in testa la coppia formata dallo statunitense Patrick Reed e dall’inglese Danny Willet, a -14 per il torneo. Il campione americano, vincitore dell’Augusta Masters in questa stagione, ha chiuso il proprio giro in 67, con quattro birdie nelle seconde nove buche, mentre il britannico ha ...

Red Bull Air Race World Championship – A Fort Worth si decide il Campionato del Mondo 2018 : La gara finale del Red Bull Air Race World Championship si terrà nel tempio del motosport: appuntamento il 17-18 novembre 2018 a Fort Worth, dove gli aerei volano a 370 kmh sotto le gradinate del Texas Motor Speedway La posta in gioco non potrebbe essere più alta. Dopo aver gareggiato sorvolando terre e mari di tre continenti fin dalla prima gara di febbraio, ci sono solo sette punti a separare il leader della classifica mondiale, ...

F1 - Vettel risponde presente : il pilota tedesco parteciperà alla Race of Champions 2019 : La presenza del pilota della Ferrari è stata annunciata ufficialmente insieme a quella di David Coulthard, vincitore nella scorsa stagione Il circuito intitolato ai fratelli Rodriguez in Messico ospiterà la prossima edizione della Race of Champions, in programma il 19 e 20 gennaio. Il circuito dell’attesa manifestazione organizzata ogni anno sarà ricavato nella zona stadio, dove i migliori piloti del presente e del passato si ...