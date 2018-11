New York | sviluppi positivi per Campbell Soup

New York : vendite diffuse su Callaway Golf : Affonda sul mercato la società che produce attrezzature da Golf , che soffre con un calo del 4,61%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al World Luxury Index mostra un cedimento rispetto all'...

New York : luce verde per Agilent Technologies : Prepotente rialzo per Agilent Technologies , che mostra una salita bruciante del 5,67% sui valori precedenti. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Agilent Technologies evidenzia un ...

New York : amplia il rialzo Helmerich & Payne : Brilla Helmerich & Payne , che passa di mano con un aumento del 2,70%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Helmerich & Payne evidenzia un andamento più marcato rispetto alla ...

Abercrombie & Fitch scivola in fondo al mercato di New York : Ribasso scomposto per la società americana dell'abbigliamento giovanile , che esibisce una perdita secca del 4,12% sui valori precedenti. Lo scenario su base settimanale di Abercrombie & Fitch rileva ...

New York : giornata nera in Borsa per Tiffany : Aggressivo avvitamento per la gioielleria americana , che tratta in perdita del 4,02% sui valori precedenti. L'analisi settimanale del titolo rispetto al World Luxury Index mostra un cedimento ...

New York : ingrana la marcia Amerisourcebergen : Seduta decisamente positiva per Amerisourcebergen , che tratta in rialzo del 2,71%. Comparando l'andamento del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, si nota che Amerisourcebergen mantiene forza ...

Jesse Malin : da New York in concerto alla Casa della Musica di Trieste : Ritorna la rassegna "Are you folk?" organizzata da Trieste is Rock con un autentico fuoriclasse della scena Musicale newYorkese, Jesse Malin. Beniamino della New York del Punk e dell'Underground, ...

Tekashi 6ix9ine arrestato nella notte a New York - a rischio il tour europeo : Tekashi 6ix9ine è finito di nuovo in manette. Non c'è pace per il popolarissimo rapper americano di origine messicana e portoricana che, stando alle notizie riportate dal sempre informatissimo, soprattutto in materia giudiziaria, portale americano TMZ, sarebbe stato tratto in arresto nella notte di domenica a New York, la sua città. I capi di imputazione mossi nei confronti del controverso artista – che soltanto la scorsa settimana aveva ...

Callaway Golf in picchiata a New York : Pressione sulla società che produce attrezzature da Golf , che perde terreno, mostrando una discesa del 3,40%. La tendenza ad una settimana di Callaway Golf è più fiacca rispetto all'andamento del ...

Caduta vertiginosa di PVH sul mercato di New York : Affonda sul mercato l' azienda tessile americana proprietaria dei marchi Calvin Klein e Tommy Hilfiger , che soffre con un calo del 4,02%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo ...

New York : su di giri Toll Brothers : Rialzo per il costruttore americano di case su misura di prestigio , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,14%. Lo scenario su base settimanale di Toll Brothers ...

New York : i venditori si accaniscono su Abiomed : In forte ribasso Abiomed , che mostra un disastroso -7,9%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , evidenzia un rallentamento del trend di Abiomed rispetto ...

Bob Dylan senza filtri - la storia delle foto di Jerry Schatzberg : "Ci guidava l'istinto. Noi - soli a New York" : In un libro la cronaca della costruzione di un'icona Colloquio Quando Jerry Schatzberg incontrò Bob Dylan, era un affermato fotografo di moda, aveva 38 anni e lavorava per Vogue, Esquire, McCalls. Bob ...

Nirvana : 25 anni fa lo storico 'Unplugged in New York' : Lasciamo perdere l'idea di una loro reunion circolata nelle ultime settimane: tra i loro concerti sicuramente quello in acustico rimane, ancora oggi, il più ricordato. Stiamo parlando del live unplugged dei Nirvana tenuto 25 anni fa presso i Sony Music Studios di New York. Pubblicato nel novembre del 1994 e premiato con il Grammy Award come miglior album di musica alternativa è stato ideato per il programma tv in onda su MTV, MTV Unplugged, ...