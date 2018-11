La malattia silenziosa che uccide gli atleti | ”Così è morto il calciatore Davide Astori”

caffeinamagazine

(Di lunedì 19 novembre 2018) Il mondo del calcio ha pianto la scomparsa diAstori, lo scorso 4 marzo. Il giocatore è stato trovato senza vita in hotel lasciando la moglie Francesca Fioretti e la figlia di appena un anno Vittoria. Astori èa causa di una patologia che è in grado di colpire all’improvviso, non lasciando tracce nel 20% dei casi. Il procuratore di Firenze ha richiesto nuova perizia per capire se il giocatore potesse essere salvato o meno. Il documento è stato consegnato di recente nelle mani del procuratore di Firenze, Giuseppe Creazzo, che aveva chiesto al massimo esperto mondiale di questadel cuore, il professor Domenico Corrado dell’Università di Padova, di rispondere a un quesito decisivo: Astori poteva essere salvato? Cioè, se la suaera davvero una cardiomiopatia aritmogena, colpevole di un’accelerazione dei battiti fino all’arresto cardiaco come indicato quattro ...