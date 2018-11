Un rifugio per sbandati e rom | il degrado delle favela romane

Hill's Pet Nutrition & L'Isola dei Tesori : Al via la terza edizione della partnership per donare fino a 25.000 pasti al rifugio di Fido e ... : Per Hill's, la scienza è il primo ingrediente per perseguire quest'obiettivo: grazie a uno staff di esperti che conta più di 220 professionisti tra veterinari, scienziati e nutrizionisti per animali, ...

Partnership tra aziende del "pet food" per aiutare il rifugio di Fido a Pollenzo : Per Hill's, la scienza è il primo ingrediente per perseguire quest'obiettivo: grazie a uno staff di esperti che conta più di 220 professionisti tra veterinari, scienziati e nutrizionisti per animali, ...

Ragusa - bando di gara per appalto rifugio sanitario : Pubblicato il bando di gara per l'appalto dei servizi accessori e complementari per il funzionamento del rifugio sanitario comunale di Ragusa

Il peperoncino diventa protagonista al rifugio del Baldo : ...il nostro chef Alessandro Tannoia ha preparato un menù molto particolare in cui i sapori delle erbe e dei fiori del Baldo verranno esaltati da peperoncini provenienti da ogni parte del mondo», fa ...

Rho - in fiamme un rifugio per animali : ottanta gatti morti carbonizzati : Un incendio – forse dovuto a un corto circuito – ha ucciso ottanta gatti ospiti del rifugio “Dimensione Animale” di Rho, alle porte di Milano. Non hanno avuto scampo gli ospiti chiusi nelle gabbie o nell’infermeria: solo in pochi sono riusciti a scappare. In salvo, invece, undici cani che vivevano in un’area più lontana dall’origine del fuoco. Secondo i primi accertamenti dei Vigili del fuoco, le fiamme ...