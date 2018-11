Rally | Sebastien Ogier è campione per la sesta volta consecutiva

ilgiornale

(Di domenica 18 novembre 2018)ha vinto il titolo Wrc grazie ad un quinto posto finale, al termine di una stagione molto combattuta. Ild"Australia è stato vinto da Jari-Matti Latvala (Toyota) che ha permesso alla casa nipponica, grazie anche al quarto posto dell"astro nascente Esapekka Lappi, di conquistare l"ambito titolo riservato ai costruttori.La stagione del campionato mondiale2018 passerà di diritto alla storia come una delle più emozionanti ed incerte degli ultimi anni. Dopo dodici, tiratissimi, appuntamenti in giro per il mondo, in cui è successo di tutto tra incidenti, rimonte clamorose e colpi di scena, i piloti hanno fatto tappa nella terra dei canguri per le ultime 24 prove speciali sullo sterrato del Nuovo Galles del Sud.Il penultimo appuntamento in terra spagnola, vinto sorprendentemente da sua maestàLoeb (Citroen C3), aveva visto l"avvicendamento al vertice del ...