Sindaco di Taranto e governatore della Puglia | emblemi del caos Pd nel territorio Melucci

Flop alle provinciali : si dimette il Sindaco di Taranto : Da qui l'epilogo, con una specie di 'vendetta' politica di Emiliano che certo non ha sostenuto la candidatura di Melucci alla Provincia contribuendo alla sua sconfitta.

Taranto - si è dimesso il Sindaco Melucci. Il ko alle provinciali e il tradimento della maggioranza i motivi del passo indietro : “Taranto ha diritto a un governo coeso e a un consiglio comunale operoso”. Sono le ultime parole che chiudono la nota inviata alla stampa con la quale Rinaldo Melucci ha annunciato le sue dimissioni dalla carica di sindaco. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la sconfitta alle elezioni provinciali che nelle scorse ore hanno proclamato presidente della Provincia ionica Giovanni Gugliotti, sindaco del Comune di ...

I consiglieri comunali del Patto dei Sindaci : "No al modello Taranto. Il Sindaco Melucci non è garanzia di collegialità" : Che dire poi del modello di relazione politica? Con i consiglieri comunali di maggioranza e opposizione, trattati spesso come un fastidioso prurito della democrazia, le associazioni di categoria e i ...

