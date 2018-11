Milan | ecco il rinnovo con Fujitsu Climatizzatori | partner per il sesto anno

Benji & Fede : ecco chi saranno gli ospiti dei concerti di Milano e Roma : Il 16 e il 25 novembre The post Benji & Fede: ecco chi saranno gli ospiti dei concerti di Milano e Roma appeared first on News Mtv Italia.

Milano - una donna si infila nella galleria della metro : ecco la causa dell’incidente che ha provocato 13 feriti. Il video : La telecamera di videosorveglianza, alla stazione di Loreto, ha ripreso il momento in cui una donna, dalla banchina della fermata, entra nella galleria riservata ai convogli. Il gesto della 32enne, di origini francesi, ha provocato la disalimentazione e la successiva ri-alimentazione della linea elettrica, che ha fatto scattare una frenata automatica di emergenza al convoglio in partenza dalla fermata Bonola. Una decina di minuti dopo, nel ...

BookCity Milano 2018 : ecco tutti gli eventi da seguire della grande festa dei libri : Prosegue domani, venerdì 16 novembre, BookCity Milano 2018, la grande festa partecipata dei libri, degli autori, dei lettori e dell’editoria. Tra gli appuntamenti della giornata, nelle sale del Castello Sforzesco: “Cristianesimo: esperienza di libertà” con il Cardinale Angelo Scola, Piero Bassetti, Ferruccio de Bortoli e Luigi Geninazzi; dedicati a Vivian Maier “La fotografa nascosta. La voce ritrovata di Vivian Maier” con Christina ...

Maxi Lopez - il giramondo : “In Brasile per pensare a me stesso - ecco cosa successe quando firmai col Milan” [GALLERY] : 1/11 LaPresse - Federico Tardito ...

Milan - arriva la squalifica per Gonzalo Higuain : ecco la decisione del Giudice Sportivo : L’attaccante rossonero è stato squalificato per due giornate dopo il rosso ricevuto nel corso del match contro la Juventus Sono due le giornata di squalifica inflitte a Gonzalo Higuain, espulso nel corso del match contro la Juventus per le veementi proteste nei confronti dell’arbitro Mazzoleni. Il giocatore del Milan dunque salterà lo scontro diretto per la zona Champions League contro la Lazio, oltre alla successiva gara ...

Milano Music Week 2018 : ecco il programma della rassegna Zona5 : Concerti, dj set, live cinema e molto altro! The post Milano Music Week 2018: ecco il programma della rassegna Zona5 appeared first on News Mtv Italia.

Milan - rosso Higuain : ecco il labiale del giocatore contro l’arbitro -VIDEO- : Un cartellino rosso che boccia totalmente la prestazione da ex di turno di Gonzalo Higuain. L’attaccante argentino ha perso totalmente la testa. Un’espulsione che complica e i complicherà i piani del Milan e di Gattuso in vista delle prossime partite. L’ex Juventus, dopo il rigore fallito, si è lasciato prendere dal nervosismo. Un dente avvelenato […] L'articolo Milan, rosso Higuain: ecco il labiale del giocatore contro ...

Milan-Juventus - Szczesny : “Ecco perchè ho parato il rigore di Higuain” : Szczesny, a fine gara, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sulla vittoria della Juventus contro il Milan. Un match combattuto, ma che ha evidenziato Una Juventus superiore in ogni parte del campo. 2-0 che consente agli uomini di Allegri di confermare il distacco in classifica dal Napoli e di ampliare di […] L'articolo Milan-Juventus, Szczesny: “Ecco perchè ho parato il rigore di Higuain” proviene ...

Milan - Higuain a cuore aperto : “chiedo scusa - non sono stato un esempio. L’arbitro? Ecco cosa deve capire” : L’attaccante argentino ha parlato dopo il match contro la Juve, chiedendo scusa per la reazione avuta dopo l’espulsione Prima il rigore sbagliato, poi l’espulsione e le lacrime per un rosso che avrebbe potuto evitare. Gonzalo Higuain è il protagonista in negativo di Milan-Juventus, un match forse sentito eccessivamente dal Pipita, sopraffatto dall’emozione e dall’adrenalina di un finale infuocato. Fabio ...

Juve - ecco perché Allegri manda in panchina Bonucci contro il Milan : Il tecnico bianconero - riporta Sky Sport - ha preferito far riposare Bonucci che ha giocato tutte le partite a partire dalla trasferta di Frosinone al cospetto di un Benatia che, invece, ha un ...