Dalla Brexit fantasy alla Brexit reale | cosa succede adesso

(Di giovedì 15 novembre 2018) Nel gennaio del 2017 il primo ministro Theresa May si era impegnata a far uscire il Regno Unito sia dal Mercato Unico (eliminazione di tutte le barriere non-tariffarielibera circolazione di merci, persone, servizi, capitali) che dall’Unione Doganale (libera circolazione delle merci e politica commerciale comune), ma le promesse che non tengono conto della realtà sono destinate a non essere mantenute e dunque ecco qui le 585 pagine della bozza di accordo per il ritiro del Regno Unito dall’Unione Europea sottoscritte la settimana scorsa dai negoziatori delle due parti a Bruxelles. Theresa May le aveva presentate al governo britannico nei giorni scorsi e ieri sera i suoi ministri – almeno loro, e non era scontato – dopo più di quattro ore di discussione a porte chiuse, hanno approvato i termini del divorzio (i cocci della separazione si sono visti oggi, con le dimissioni ...