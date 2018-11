Le patch di novembre per i vecchi Google Pixel sono dietro l’angolo | parola di Google

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus si aggiornano con le patch di sicurezza di novembre : Samsung Galaxy S9 e S9 Plus si aggiornano con le patch di sicurezza di novembre. L'update è in roll out in Europa, per cui a breve arriverà anche in Italia L'articolo Samsung Galaxy S9 e S9 Plus si aggiornano con le patch di sicurezza di novembre proviene da TuttoAndroid.

Più che deludente la patch di novembre per Samsung Galaxy S9 : in arrivo in Italia - primi dettagli : Ci sono i primissimi dettagli riguardanti la distribuzione effettiva della patch di novembre per gli utenti in possesso di un Samsung Galaxy S9 e S9 Plus no brand qui in Italia. Le prime segnalazioni si sono avute già nella giornata di ieri, mentre il tutto pare si stia concretizzando effettivamente oggi 13 novembre. Qual è il primo bilancio che possiamo tracciare sotto questo punto di vista? Dopo le buone notizie riguardanti la certificazione ...

Xiaomi Mi A1 si aggiorna con le patch di novembre - Honor 7X con quelle di ottobre : Xiaomi Mi A1 si aggiorna in Italia con le patch di novembre, Honor 7X con quelle di ottobre. Allora siete pronti ad aggiornare i vostri smartphone? L'articolo Xiaomi Mi A1 si aggiorna con le patch di novembre, Honor 7X con quelle di ottobre proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 8 riceve le patch di novembre - mentre Huawei P20 Pro quelle di ottobre : Samsung Galaxy Note 8 riceve le patch di novembre 2018, mentre Huawei P20 Pro quelle di ottobre 2018. Siete pronti ad aggiornare i vostri dispositivi? L'articolo Samsung Galaxy Note 8 riceve le patch di novembre, mentre Huawei P20 Pro quelle di ottobre proviene da TuttoAndroid.

Le patch di novembre per Google Nexus 5X e 6P potrebbero essere le ultime : è ora di cambiare ROM? : Per i Google Nexus 5X e Nexus 6P potrebbe essere giunto il punto di non ritorno e all'ultimo OTA potrebbero non seguirne degli altri L'articolo Le patch di novembre per Google Nexus 5X e 6P potrebbero essere le ultime: è ora di cambiare ROM? proviene da TuttoAndroid.

Samsung illustra il contenuto delle patch di sicurezza di novembre : Mentre diversi smartphone Samsung stanno ricevendo in questi giorni le patch di sicurezza di ottobre, il colosso sud coreano ha già pronti gli aggiornamenti di sicurezza di novembre, dei quali ha fornito, come di consueto, i dettagli. L'articolo Samsung illustra il contenuto delle patch di sicurezza di novembre proviene da TuttoAndroid.

Problemi Fortnite dalle 10 : 00 del 6 novembre : aggiornamento 6.22 in arrivo - note della patch : Grandi novità in arrivo per Fortnite con l’aggiornamento 6.22. Lo scorso 4 novembre si è concluso l’evento Halloween con l'esplosione del Cubo Kevin, e quindi con il nuovo aggiornamento il gioco di Epic Games torna alla normalità proponendo diversi cambiamenti: Bacino Bucato ha infatti molta meno acqua rispetto a quanta non ce ne fosse in precedenza, con le masse continentali che ora danno agli utenti maggiore superficie su cui scorazzare ...

Google rilascia le patch di sicurezza di novembre per Pixel e Nexus : Oggi è il primo lunedì di novembre e questo significa che è tempo di nuove patch di sicurezza, almeno per i dispositivi di Google, nel caso specifico aggiornate appunto al mese di novembre. L'articolo Google rilascia le patch di sicurezza di novembre per Pixel e Nexus proviene da TuttoAndroid.

Preoccupano gli effetti della patch di ottobre per Samsung Galaxy S7 : situazione il 4 novembre : Si discute moltissimo in questi giorni a proposito dell'aggiornamento di ottobre per il Samsung Galaxy S7, con un chiaro riferimento ai modelli che sono stati commercializzati in Italia senza brand. Come vi ho riportato alle porte del weekend sulle nostre pagine, infatti, il produttore coreano ha dato il via alla distribuzione del pacchetto software nel corso Paese, con tanto di link al download, anche se al momento non poche persone affermano ...

Disponibile aggiornamento 6.21 di Fortnite oggi 1 novembre : note della patch - come funzionano i palloncini : oggi 1 novembre sarà Disponibile finalmente la patch 6.21 di Fortnite, che tra le altre novità introdurrà i palloncini (che in realtà vengono chiamati palloni), il cui funzionamento può essere visionato nel video a fondo articolo. Questo aggiornamento è stato rimandato di un giorno a causa di alcuni problemi tecnici. Vediamo le novità di questa patch di Fortnite nelle note da pochissimo rilasciate: il down continuerà tutta la mattinata, ma al ...

Le patch di novembre (e non solo) arrivano anche su OnePlus 6 con la OxygenOS Open Beta 6 : La OxygenOS Open Beta 6 apporta diverse modifiche all'esperienza d'uso del primo flagship del 2018, introducendo peraltro le patch di sicurezza di novembre L'articolo Le patch di novembre (e non solo) arrivano anche su OnePlus 6 con la OxygenOS Open Beta 6 proviene da TuttoAndroid.

OnePlus 6T brucia le tappe : sono già arrivate le patch di novembre - oltre ad alcune migliorie : Neppure il tempo di annunciarlo e di recensirlo, ed ecco arrivare la notifica sul nostro OnePlus 6T che annuncia la OxygenOS 9.0.4 L'articolo OnePlus 6T brucia le tappe: sono già arrivate le patch di novembre, oltre ad alcune migliorie proviene da TuttoAndroid.

In anticipo la patch di novembre per Samsung Galaxy J7 Prime : segnale per tutti gli altri? : Una vera e propria anomalia quella che abbiamo constato in queste ore per quanto riguarda il mondo dei Samsung Galaxy, considerando il fatto che da oggi 24 ottobre possiamo parlare a sorpresa del primo rilascio ufficiale dell'aggiornamento di novembre per un device del produttore coreano. Mi riferisco al Samsung Galaxy J7 Prime, in riferimento alla versione del device che è stata commercializzata a Panama. Al dì là del caso specifico, ...