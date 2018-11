L' indice delle società High Tech italiane inverte la tendenza rispetto alla serie di

Sul Blog delle Stelle arriva la lista dei cattivi editori : la top 5 dei giornali italiani all'indice : Dopo la lista dei buoni targata Alessandro Di Battista, ora arriva anche la lista dei cattivi. È quella comparsa sul Blog delle Stelle, nella quale si elencano "i top 5 giornali italiani con conflitti di interesse grossi come una casa".La lista, riportata di seguito, campeggia in fondo all'articolo, assieme a una domanda: "Secondo voi la loro informazione è libera?":La Repubblica, Marco De Benedetti - interessi industriali - figlio ...

L'indice delle società High Tech italiane si muove verso il basso - -3 - 92% - - flessione scomposta per STMicroelectronics : Andamento depresso per il comparto tecnologico a Milano . Un andamento che non sorprende dopo il netto calo registrato dall' EURO STOXX Technology . Il FTSE Italia Technology ha aperto la giornata a ...

In flessione l'indice delle società High Tech italiane - -0 - 95% - - perde molto Tiscali : Movimento in ribasso per il comparto tecnologico a Milano , nonostante l'intonazione cauta evidenziata dall' EURO STOXX Technology . Il FTSE Italia Technology ha terminato la seduta a 50.100,05, in ...

L'indice delle società High Tech italiane è in territorio positivo - +1 - 11% - : Scambi in positivo per il comparto tecnologico a Milano che segue l'intonazione cautamente positiva evidenziata dall' EURO STOXX Technology . Il FTSE Italia Technology ha aperto a 51.277,14 in ...

Seduta tonica per l'indice delle società High Tech italiane - +0 - 82% - : Andamento rialzista per il comparto tecnologico a Milano , nonostante l'andamento poco mosso evidenziato dall' EURO STOXX Technology . Il FTSE Italia Technology ha aperto a 51.277,14, in crescita ...

L'indice delle società High Tech italiane dà qualche segnale positivo - +0 - 66% - : Tentennante il comparto tecnologico a Milano che si muove con un piccolo rialzo, mostrando qualche spunto in più rispetto all'andatura incolore dell' EURO STOXX Technology . Il FTSE Italia Technology ...

L'indice delle società assicurative in territorio positivo - +0 - 97% - : Scambi in rialzo per il settore assicurativo italiano che segue l'andamento prudente evidenziato dall' EURO STOXX Insurance . Il FTSE Italia Insurance ha aperto a 14.657,21 in aumento di 142,25 punti ...

Andamento cauto per l'indice delle aziende sanitarie - +0 - 11% - : Consolida sui livelli della vigilia il comparto sanitario italiano , mentre l' EURO STOXX Health Care registra un buon rialzo. Il FTSE Italia Health Care ha aperto a quota 144.397,25, con una ...

Sottotono l'indice delle aziende sanitarie - -1 - 57% - - in forte calo Amplifon : Ribasso per il comparto sanitario italiano , anticipato dall'esordio eccellente dell' EURO STOXX Health Care . Il FTSE Italia Health Care ha aperto a quota 147.283,42 in discesa dell'1,57% rispetto ...

In calo l'indice delle società High Tech italiane - -1 - 53% - : Scivola il comparto tecnologico a Milano , dopo l'andamento in frazionale ribasso dell' EURO STOXX Technology . Il FTSE Italia Technology marcia a quota 49.170,97 con un peggioramento di 754,08 punti ...

Seduta euforica per l'indice delle aziende sanitarie - +3 - 12% - - corre Pierrel : Molto positiva la giornata per il comparto sanitario italiano , che non si discosta molto dal buon andamento dell' EURO STOXX Health Care e che guadagna 4.430,45 punti, a quota 146.522,59. Il comparto ...

Vola l'indice delle società High Tech italiane - +5 - 27% - : Preme sull'acceleratore il comparto tecnologico a Milano , mentre mostra un andamento in lieve rialzo dell' EURO STOXX Technology . Il FTSE Italia Technology ha aperto a quota 47.642,02, con un salto ...

L'indice delle società High Tech italiane si è mosso verso il basso - -9 - 06% - : Andamento depresso per il comparto tecnologico a Milano . Un andamento che non sorprende dopo il netto calo registrato dall' EURO STOXX Technology . Il FTSE Italia Technology ha chiuso la giornata a ...

L'indice delle società assicurative tentennante - +0 - 45% - - positiva la giornata per Generali Assicurazioni : Incolore il settore assicurativo italiano che ha aperto in frazionale vantaggio rispetto all' EURO STOXX Insurance che invece corre sul mercato. Il FTSE Italia Insurance ha aperto a 14.311,9, con un ...