Maltempo Sicilia | riapre la SS188 anche in orario notturno

Maltempo Sicilia : riaperto il tratto della statale 189 dopo l’esondazione del fiume : Anas ha riaperto al traffico la strada statale 189 ‘della Valle del Platani’ che era stata chiusa, in seguito all’esondazione del fiume Platani, dal km 6,500 al km 16,700, tra Castronuovo di Sicilia e Lercara Friddi, in provincia di Palermo. Le squadre e i tecnici di Anas sono al lavoro per il ripristino della transitabilità sulla rete stradale di competenza, interessata dalle eccezionali precipitazioni dei giorni scorsi. L'articolo ...

Maltempo in Sicilia - esondato il fiume Mazaro : allagamenti e danni. Salvate due famiglia in difficoltà : Ancora Maltempo in Sicilia dove è esondato il fiume Mazaro a Mazara del Vallo. Le immagini dei vigili del fuoco che sono intervenuti con squadre ordinarie e soccorritori acquatici. Salvate due famiglie in difficoltà L'articolo Maltempo in Sicilia, esondato il fiume Mazaro: allagamenti e danni. Salvate due famiglia in difficoltà proviene da Il Fatto Quotidiano.

Maltempo Sicilia - Ferrovie : “Verso la riattivazione della circolazione in tutta l’Isola” : Si completa, nel fine settimana, la riattivazione delle linee ferroviarie Siciliane ancora interrotte per le conseguenze dell’eccezionale ondata di Maltempo che ha interessato la Sicilia la scorsa settimana. Dopo il completamento dei lavori di ripristino dell’infrastruttura ferroviaria da parte dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) fra Caltanissetta Xirbi e Fiumetorto, domani mattina riprendera’ la ...

Maltempo sull’Italia Occidentale - tra nuove esondazioni in Sicilia ed allagamenti in Liguria : Maltempo live Un minimo depressionario sul Golfo del Leone (1012 hPa) attiva un flusso di correnti di Scirocco sul Tirreno e sul Ligure con ancora rovesci o temporali intensi al Nord-ovest e tra le isole Maggiori. Da domani il tempo migliorerà sulla penisola salvo residua instabilità sulla Sicilia. radar della protezione civile delle 16.00 Ma guardiamo a quanto accaduto oggi partendo dalla Liguria ove si segnalano fenomeni marittimi ...

Maltempo Sicilia : Anas chiude il tratto di strada statale “Delle Solfare” : Sulla strada statale 190 ‘delle Solfare’ e’ provvisoriamente chiuso il tratto dal km 17,200 – al km 21,000 tra a Sommatino e Ravanusa, in provincia di Caltanissetta, a causa del pericolo caduta di massi sul piano viabile. Lo rende noto l’Anas con un comunicato stampa. Il traffico e’ deviato con delle indicazioni in loco. L'articolo Maltempo Sicilia: Anas chiude il tratto di strada statale “Delle ...

Allerta Meteo - weekend di forte Maltempo al Nord e all’estremo Sud : forti temporali in Sicilia - nubifragi in Liguria e piogge in Lombardia [MAPPE] : 1/19 ...

Maltempo - allerta meteo in Sicilia : in arrivo forti piogge : La Protezione Civile della Sicilia ha diramato per oggi un'allerta meteo arancione nella parte occidentale e gialla nella parte orientale dell'isola

Maltempo - Sicilia “colpita e affondata” dai temporali Mediterranei : disastro a Mazara del Vallo - Allerta Meteo in tutta l’isola [LIVE] : Allerta Meteo – Come ampiamente previsto nelle scorse ore, violenti temporali hanno colpito la Sicilia occidentale nella notte e nelle prime ore del mattino. Sono caduti addirittura 106mm di pioggia a Mazara del Vallo, 91mm a Salemi, 80mm a Fulgatore, 51mm a Marsala, 46mm a Castelvetrano, 40mm a Sciacca, 38mm a Erice, 34mm a Trapani e Partanna. Parliamo quindi di vere e proprie bombe d’acqua, in un’area già messa a dura prova ...