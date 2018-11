Serie A | Empoli-Udinese 2-1 | Iachini | esordio vincente

Risultati Serie A 12ª giornata – Poker Roma nel segno di El Shaarawy : ok Empoli - il Chievo finalmente a 0 punti : La Roma rifila 4 gol alla Sampdoria, l’Empoli batte l’Udinese nell’importante sfida salvezza, mentre il Chievo pareggia con il Bologna e toglie il segno meno dalla classifica: i Risultati della 12ª giornata di Serie A Dopo il clamoroso successo dell’Atalanta che ha superato 4-1 l’Inter nel lunch match, la 12ª giornata di Serie A continua con un tris di partite nel pomeriggio. Spicca il risultato dell’Olimpico, con la Roma ...

Basket femminile - Serie A1 2018-2019 : 21 di Macchi non bastano a Napoli contro Schio - Empoli prima gioia della stagione : In un anomalo sabato sera di novembre va in scena il sesto turno del campionato di Serie A1 femminile, poiché da domani ci sarà il raduno della Nazionale allenata da Marco Crespi in preparazione degli ultimi due impegni delle qualificazioni a EuroBasket 2019. Nonostante la vittoria della sua ex squadra, a vivere una notte d’epoca è Macchi, a 39 anni, che per poco, assieme a Tagliamento, non trascina Napoli al colpo di giornata. Da ...

Serie A Empoli - Iachini : «Dobbiamo fare più punti possibili» : Empoli - Beppe Iachini , neo allenatore dell' Empoli , è intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita di domenica contro l' Udinese , partendo subito dal modulo: " 3-4-1-2 ? Sto cercando ...

Serie A - Empoli esonera Andreazzoli : 19.40 Aurelio Andreazzoli non è più l'allenatore dell'Empoli. Fatale al tecnico di Massa la settima sconfitta su 11 gare di campionato (il pesante 5-1 incassato venerdì scorso a Napoli) e il penultimo posto in classifica con appena 6 punti. Il sostituto potrebbe essere Beppe Iachini, la scorsa stagione 'autore' della salvezza con il Sassuolo. Quella di Andreazzoli è la terza panchina di Serie A che salta dopo gli esoneri di D'Anna al Chievo ...

