Finale Fed Cup 2018 | Repubblica Ceca-Stati Uniti | ceche favorite contro le campionesse in

Tennis - Karolina Pliskova non giocherà la Finale di Fed Cup per infortunio : Karolina Pliskova non sarà in campo con la sua Repubblica Ceca nella finale di Fed Cup 2018. A bloccarla, non un solo problema, ma due: uno strappo muscolare al polpaccio di piccola entità e un guaio al polso. Per questa ragione, la numero uno del Paese ha preferito fermarsi invece di rischiare la stagione 2019. Al posto della Pliskova entra in squadra la doppista Barbora Krejcikova, che affiancherà dunque Petra Kvitova, Barbora Strycova e ...

Repubblica Ceca-USA - Finale Fed Cup 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Sabato 10 e domenica 11 ci sarà l’epilogo della stagione femminile del tennis mondiale, con la Finale di Fed Cup: di fronte ci saranno Repubblica Ceca ed USA. Si gioca a Praga, sul veloce indoor della O2 Arena: il programma prevede due singolari al sabato e due alla domenica, mentre il doppio sarà disputato come quinto incontro. Queste le convocazioni delle due formazioni: Repubblica Ceca: Barbora Krejcikova (numero 1 del mondo in doppio), ...

Federer-Djokovic Highlights - il VIDEO della semiFinale di Parigi-Bercy : scambi pazzeschi - una delle migliori partite dell’anno : Novak Djokovic ha sconfitto Roger Federer col punteggio di 7-6(6) 5-7 7-6(3) nella semifinale del Masters 1000 di Parigi Bercy 2018. Il match è stato tra i migliori dell’anno, con diverse perle offerte dai due giocatori, che hanno riassunto in tre ore il motivo per cui sono stati, e sono tuttora, tra i più acclamati della storia di questo sport. Di seguito alcune delle Highlights di questo incontro, che ha portato Djokovic a qualificarsi ...

Tennis - Masters 1000 Parigi Bercy 2018 : Novak Djokovic batte Roger Federer dopo tre ore di intensa battaglia - il posto in Finale è suo : Sarà Novak Djokovic l’avversario del russo Karen Khachanov in finale. Il serbo ha vinto la sfida numero 47 contro Roger Federer con il punteggio di 7-6(6) 5-7 7-6(3), ma gli ci son volute tre ore per venire a capo dei problemi che gli ha posto lo svizzero, che dimostra di valere ancora il livello di gioco mostrato oggi, a dispetto delle numerose voci critiche che si sono levate a seguito dei suoi ultimi risultati e di alcuni problemi in ...

LIVE Federer-Djokovic - SemiFinale Parigi Bercy 2018 in DIRETTA : gli aggiornamenti in tempo reale. Il serbo vince un lunghissimo primo set per 7-6 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda delle semifinali del Masters 1000 di Parigi-Bercy, che vedrà opposti il serbo Novak Djokovic e l’elvetico Roger Federer: la sfida andrà in scena non prima delle ore 16.30. Prima dei due infatti scenderanno in campo il russo Karen Khachanov e l’austriaco Dominic Thiem, alle ore 14.00, per la prima partita che determinerà i finalisti di domenica. Ieri nei quarti di finale ...