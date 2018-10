Maltempo | atteso nuovo peggioramento | allerta gialla nelle valli Tanaro | Belbo e Bormida

Maltempo : breve tregua sul Piemonte - domani atteso nuovo peggioramento : L’area di bassa pressione, responsabile del forte Maltempo della giornata di ieri e della notte, si sta allontanando verso le regioni settentrionali europee, favorendo la temporanea rimonta dei valori di pressione in quota e la rotazione delle correnti dai quadranti occidentali, che risulteranno di conseguenza meno umide ed instabili nella giornata odierna rispetto ai forti venti di scirocco che hanno interessato il nostro territorio nelle ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : atteso peggioramento - piogge più intense su Alpi e Prealpi Carniche : In Friuli Venezia Giulia , nelle prossime 10 ore, è atteso un ulteriore incremento del flusso molto umido sciroccale che determinerà piogge più intense e persistenti su Alpi e Pre Alpi Carniche , a causa dell’avvicinamento del fronte freddo alle Alpi orientali e lo spostamento del minimo barico sulla Baviera. Entro mezzanotte, sui rilievi cadranno ulteriori 150-200 mm e con i possibili temporali, localmente valori più elevati, fino a 300 mm. ...

Maltempo : a Bassano picco di piena del Brenta atteso per le 22 di questa sera : Bassano (Vi), 29 ott. (AdnKronos) - Da modello sperimentale CFD della Regione Veneto è previsto un picco di piena verso le ore 22 di questa sera in località Bassano Brenta-Barzizza. Si attende una portata significativamente superiore rispetto a quella massima verificatasi ieri sera, 28 ottobre. Il C