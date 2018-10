Carta identità | ' padre' e ' madre' al posto di ' genitori' | ok del Mef Salvini esulta

Medicina personalizzata : Italia all’avanguardia nel mondo - in arrivo la “Carta d’Identità Terapeutica del Paziente” : Creare una “Carta d’Identità Terapeutica del Paziente” con le informazioni relative al metabolismo dei farmaci di una specifica persona che sta combattendo contro il cancro. Uno strumento facilmente consultabile nel quale siano indicati tutti i farmaci che assume il malato, per evitare così interazioni pericolose fra i diversi principi attivi e gli integratori. In questo modo sarà possibile facilitare il lavoro del personale medico-sanitario, ...

Milano - la Carta di identità (falsa) con la scritta 'nubile' : arrestato il broker della droga : Il pluripregiudicato Pietro Matranga, con l'obbligo di dimora, fermato in un controllo di routine: oltre al documento falso, aveva in casa un piccolo quantitativo di hashish

Narni - Carta d'identità elettronica non disponibile all'ufficio dello Scalo - Bruschini - FI - : " un paradosso" : Narni " Come noto, il comune di Narni ha attivato il servizio per il rilascio della carta d'identità elettronica. La procedura, però, secondo quanto sostenuto da Bruschini , FI, , non risulta ancora ...

Arrestato a Berlino il 'Ken Umano' : "L'aspetto non assomiglia alla foto sulla Carta d'identità" : Rodrigo Alves, meglio conosciuto come il "Ken Umano", è stato Arrestato a Berlino. Noto al pubblico italiano per la sua partecipazione a numerose trasmissioni televisive, il 35enne è divenuto famoso per essersi completamente trasformato mediante ripetuti interventi di chirurgia estetica, che ora si sono rivelati per lui "fatali". La polizia tedesca, infatti, ha proceduto all'arresto poiché le sue foto sui documenti ...

Il giurista : "Art.1 Costituzione è Carta identità Paese" : Roma, 9 ott. , Adnkronos/Labitalia, - La dignità della persona nella Costituzione, i suoi valori fondanti come lavoro, utilità sociale e democrazia, che sono ancora attuali e, anzi, necessitano per ...

Ricerca - da Sherlock dei farmaci alla Carta di identità del virus : l’Iss celebra la scienza : Dallo Sherlock Holmes dei farmaci alla carta d’identità dei virus. Sono alcune delle mostre organizzate dall’Istituto superiore di sanità che apre le porte delle sue aule e dei suoi giardini per la ‘Notte europea dei Ricercatori’, che si celebra venerdì 28 settembre. Sono ben 47 le esposizioni e 40 le visite guidate promosse dall’Istituto per interessare i cittadini alla scienza e renderli protagonisti per una ...

Narni - finisce l'era del Cartaceo : Carta d'identità solo elettronica : Narni Sostituirà per sempre il formato Cartaceo la Carta di identità elettronica il cui rilascio da parte del Comune inizierà ufficialmente mercoledì prossimo 19 settembre. A dare la notizia è l'...

La battaglia di Maria Grazia per avere la foto col foulard sulla Carta d'identità : L'ostetrica soffre di alopecia da quando ha 20 anni. Quando è andata a rinnovare la carta d'identità, ha portato in Comune...

Il suo canto libero è la più attuale Carta d'identità del nostro Paese : Inseguendo una libellula in un prato sono già trascorsi venti anni. Quando, intorno a mezzogiorno del 9 settembre 1998 dall'ospedale San Paolo di Milano, è arrivata la notizia spaventosa e inattesa ...

Una Carta d'identità digitale per evitare altri Cambridge Analytica : Lo scandalo di Cambridge Analytica ha messo in evidenza come alcuni social network, Facebook in testa, abbiano utilizzato in modo scorretto i dati di milioni di utenti influenzando così alcune campagne elettorali. Ci siamo resi conto che il sistema del web è concentrato in pochissime mani. A tenere le redini del mondo digitale, e non solo di quello social, sono due o tre aziende e nessuna di queste opera all'interno dei confini ...

Foggia - la fototessera non gli piace e mette selfie sulla Carta d'identità : Che ormai i selfie abbiano sostituito le fotografie classiche questo è assodato. Ma mai a pensare che possano prendere il posto delle foto per i documenti d'identità. Non la pensava così un uomo di 52 anni della provincia di Foggia che ha deciso di sostituire la fototessera della sua carta d'identità con un selfie con tanto di panorama mozzafiato alle spalle.L'uomo è stato denunciato per possesso di documento di identificazione falso dalla ...

