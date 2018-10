Volkswagen Tayron - La nuova Suv debutta in Cina

quattroruote

: RT @quattroruote: La #Volkswagen ha svelato i primi dettagli della #Tayron, la nuova #Suv cinese che si posizionerà tra la #Tiguan a passo… - marcorigo82 : RT @quattroruote: La #Volkswagen ha svelato i primi dettagli della #Tayron, la nuova #Suv cinese che si posizionerà tra la #Tiguan a passo… - quattroruote : La #Volkswagen ha svelato i primi dettagli della #Tayron, la nuova #Suv cinese che si posizionerà tra la #Tiguan a… -

(Di lunedì 22 ottobre 2018) Laha svelato inunasport utility, la. Creata appositamente per il mercato cinese, laSuv è stata disegnata seguendo i gusti della clientela locale e riprende svariati dettagli di altri modelli, a partire dai paraurti, dalla calandra e dalla linea di cintura ispirati alla Atlas, fino ad arrivare alle luci diurne riprese della T-Roc, fatta eccezione per la R Line. Altre finiture, come la cromatura che corre lungo la parte alta della vettura, risultano invece totalmente inedite per la Casa tedesca. A metà tra le Tiguan. Derivata dalla Advanced Mid-Size Suv Concept, lasi basa sul pianale modulare Mqb A+, lo stesso dellaSeat Tarraco, sfiorando i 4 metri e 60 centimetri di lunghezza. Destinata a posizionarsi a metà strada tra le Tiguan (4,5 metri) e Tiguan Allspace (4,7 metri), laSuv si proporrà unicamente in ...