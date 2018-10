Uscita Usa dall' Inf obbliga Russia a puntare i missili contro basi in Europa

Pietro Tartaglione contro Nicola Panico : "Usa toni minacciosi - che Uscita infelice!" : Cosa è successo tra Pietro Tartaglione e Nicola Panico dopo le parole di fuoco del primo nei confronti del secondo e dopo la richiesta via social (in privato) del secondo di incontrare il primo? A rispondere alla domanda è stato il fidanzato di Rosa Perrotta in occasione di un’intervista rilasciata al programma radiofonico Non succederà più di Radio Radio. EccoA parte che trovo assurdo che si sia accorto dopo un mese di questo video e io ...

Nucleare - Mosca : "Pericolo da Uscita Usa" : 15.26 "Apparentemente il trattato sui missili nucleari crea dei problemi agli Usa nel loro desiderio di avere il dominio nella sfera militare". Lo dice il vice ministro degli Esteri russo Ryabkov alla Tass commentando l'annuncio da parte di Trump dell'uscita degli Usa dall'intesa "Si tratta di un passo molto pericoloso", ha detto. Poco prima, Trump aveva spiegato la decisione di uscire dal trattato,firmato nel 1987 da Reagan e ...

Mosca : Uscita Usa da trattato passo molto pericoloso

Milano - condannato a 8 anni il tassista abusivo accusato di aver violentato due ragazze all’Uscita di una discoteca : Besnik Hoxha, tassista abusivo albanese accusato di aver stuprato due ragazze adescate fuori dalla discoteca Old Fashion di Milano, è stato condannato a 8 anni di carcere con rito abbreviato. Lo ha deciso il giudice dell’udienza preliminare di Milano, Natalia Imarisio, al termine del processo a cui hanno preso parte anche le due vittime, una delle quali presente anche oggi alla lettura della sentenza. La Procura aveva chiesto una condanna ...

Nintendo è Uscita vittoriosa dalla causa legale contro l'azienda di noleggio kart MariCar : Nintendo ha fatto sapere oggi di aver vinto la causa legale contro l'azienda giapponese MariCar.Come riporta GearNuke, MariCar si occupa di noleggio kart in varie regioni del Giappone e Nintendo ha deciso di citarla in giudizio con l'accusa di violazione di copyright e di aver danneggiato il brand Mario kart. Nintendo ha ricevuto 10 milioni di Yen e MariCar è stata condannata a non usare più nulla relativo a Mario kart. Dopo la sentenza Nintendo ...

Wto - da Uscita Usa conseguenze caotiche : ANSA, - NEW YORK, 31 AGO - Un'uscita degli Stati Uniti dalla Wto avrebbe conseguenze caotiche per l'economia globale e gli Usa, indebolendo le aziende americane. E' l'avvertimento del direttore dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, Roberto Azevedo, dopo la minaccia di Donald Trump. Parlando ...

