Campionato femminile | Roma-Juventus 0-4

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018-2019 : parte il Campionato. Padova ricomincia dal Verona - derby etneo per l’Orizzonte : Domani inizia la Serie A1 di Pallanuoto femminile: in 10 correranno per il titolo di campione d’Italia, anche se la sfida appare ancora ristretta soltanto a Padova e Catania. Le venete vincono da quattro anni di fila (ultimi tre con la formula della Final Six), e nelle ultime due stagioni hanno sempre superato le siciliane nell’atto finale. La rincorsa delle campionesse d’Italia inizierà alle ore 18.00 in casa contro la ...

Pallamano : Team Schiavetti - la Senior Femminile della San Camillo vince nella prima giornata del Campionato francese : Buon inizio per la Senior Femminile del Team Schiavetti San Camillo che vince per 19-16 sul campo del Monaco la prima partita di campionato PETF francese. Dopo un primo tempo chiuso con due punti di ...

Rugby – Serie A femminile : i risultati della prima giornata di Campionato : Serie A femminile di Rugby: i risultati da tutti i campi della prima giornata di campionato Partono subito a spron battuto le finaliste dello scorso campionato della Serie A femminile. Nella prima giornata dell’edizione 2018/19 le campionesse d’Italia in carica del Rugby Colorno nel Girone 1 superano 60-0 il Cus Milano in una gara senza storia. Vittoria senza problemi anche per il Valsugana Rugby Padova che batte a domicilio 57-5 il Rugby ...

Volley : A2 Femminile - parte il rinnovato Campionato diviso in due gironi : ROMA - Nuova formula con 18 protagoniste suddivise tra Girone A e Girone B. Scatta domenica 7 ottobre il campionato di A2 Femminile . Torneo diviso in tre fasi, che si concluderà con due promozioni in ...

Rugby femminile - Serie A 2018-2019 : domenica scatta il Campionato. In 19 alla ricerca dello scudetto : Una poltrona per 19 contendenti: parte domenica 7 ottobre la Serie A 2018-2019 di Rugby femminile. Confermato il format della scorsa stagione, ma la rinuncia de Le Sirene del Golfo ha fatto sì che il Girone 2, quello Centro-Sud fosse da 9 e non da 10 squadre, come quello Nord. Dunque ogni squadra del raggruppamento osserverà un turno di riposo. Si riparte con il Colorno campione in carica, al primo tricolore lo scorso anno, e con Valsugana e ...

Super Giacinti - il Milan femminile esordisce con un 6-0 in Campionato : Esordio convincente nel campionato di Serie A per il Milan femminile di Carolina Morace, che ha battuto per 6-0 il Bari Pink Sport Time . Grande protagonista, con un poker, Valentina Giacinti, mentre gli altri gol sono stati realizzati da Sabatino e con un'autorete.

Calcio femminile - Milena Bertolini : “Si preannuncia un Campionato equilibrato. La vetrina televisiva favorirà la crescita del movimento” : Dopo aver conquistato con la Nazionale Italiana di Calcio femminile la qualificazione ai Mondiali 2019 in Francia, Milena Bertolini guarda con sguardo molto interessato all’inizio del prossimo campionato che prenderà il via domani con l’anticipo tra Fiorentina ed AtalantaMozzanica. “Sarà un campionato competitivo – le prime parole di Bertolini (fonte: FIGC) – Il più competitivo degli ultimi anni. Si stanno vedendo i ...

Calcio femminile : siglato l’accordo tra FIGC e Sky Sport per i diritti televisivi del Campionato e della Coppa Italia : Una notizia che era già nell’aria da alcune ore e oggi, in serata, è arrivata la conferma dalla FIGC: Sky ha siglato un accordo pluriennale con la Federazione Italiana Giuoco Calcio e ha acquisito i diritti della Serie A di Calcio femminile, oltre a quelli della Coppa Italia (con le due semifinali in programma il 13 marzo 2019 e il 17 aprile 2019, e la finale del 27 aprile 2019) e la SuperCoppa Italiana 2019/2020. Una decisione che vuol ...

Rugby - slitta di una settimana la settima giornata del Campionato Nazionale di Serie A Femminile : Lo spostamento è dovuto alla possibilità da parte della Nazionale Femminile di ospitare un ulteriore test match interNazionale nel corso della stagione 2018/19 La Commissione Organizzatrice Gare della FIR ha comunicato lo slittamento della settima giornata del Campionato Nazionale di Serie A Femminile dal 25 novembre al 2 dicembre, data quest’ultima inizialmente prevista come giornata di recupero. Restano, dunque, invariate le date ...

Beach volley - Campionato Italiano 2018 Finale Catania. Quante sorprese nel torneo femminile! Favoriti ok tra gli uomini : Quante sorprese nel torneo femminile nella seconda giornata di sfide alla Finale del Campionato Italiano in programma a Catania. Le super favorite Menegatti/Orsi Toth hanno iniziato malissimo la loro giornata perdendo la sfida più attesa contro le numero due azzurre, Zuccarelli/Traballi, uscite dal tabellone vincenti a loro volta in semiFinale. Entrambe le coppie della Nazionale sono ancora in gioco nel torneo femminile è paradossalmente ...

Tra sole donne - a Torino il primo Campionato di ciclismo amatoriale femminile : “Ora gare in tutta Italia” : “Tra sole donne” è il primo campionato amatoriale di ciclismo su strada riservato esclusivamente a cicliste donne. È nato a Torino dall’idea di Giorgio Fox, un giovane meccanico che qualche anno fa ha aperto una Ciclofficina Artigiana nel quartiere multietnico di San Salvario. Il campionato, organizzato dall’Uisp, si articola su tre gare sul territorio piemontese e vede oltre 50 cicliste iscritte. “Partecipando alle gare miste con la nostra ...

Nazionale Femminile : le 22 atlete per il Campionato del Mondo 2018 : In base alle indicazioni del commissario tecnico Davide Mazzanti verrà comunicata oggi alla FIVB la lista delle 22 atlete della Nazionale italiana per il Campionato del Mondo Femminile 2018, che si svolgerà in Giappone dal 29 settembre al 21 ottobre. Da quest'elenco nelle prossime settimane verranno selezionate le 14 giocatrici che scenderanno in campo nella ...