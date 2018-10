Spazio | la sonda Esa BepiColombo verso Mercurio

Spazio - l'Europa va su Mercurio con la sonda Esa "Bepi Colombo" : Questo pacchetto è fondamentale perché non solo ognuno di questi strumenti farà la sua scienza ma si potrà fare una scienza integrata".Il gruppo Leonardo-Finmeccanica, tramite Thales Alenia Space ha ...

La sonda Voyager 2 entra nello Spazio Interstellare : La sonda Voyager 2 entra nello Spazio Interstellare La sonda Voyager 2 dopo 41 anni di viaggio sta uscendo dall’eliosfera, per entrare nello Spazio Interstellare. Continua Il viaggio della sonda Voyager 2 verso lo Spazio Interstellare e i suoi strumenti stanno captando un aumento di raggi cosmici, quelle particelle energetiche provenienti dallo Spazio esterno, alle quali è esposta la Terra e qualunque altro corpo celeste Questo può ...

Astronomia : la sonda NASA Voyager 2 pronta a varcare i confini del Sistema Solare tuffandosi nello Spazio interstellare : La sonda NASA Voyager 2 sta per varcare i confini del Sistema Solare e si prepara a entrare nello spazio interstellare: la sonda gemella di Voyager 1 si trova a 17,7 miliardi di km dalla Terra, una distanza 118 volte superiore a quella tra Terra e Sole. Secondo l’Agenzia spaziale statunitense, Voyager 2 si trova in corrispondenza delle “colonne d’Ercole” del nostro Sistema planetario, segnate dal vento Solare (un flusso ...

Spazio : la Cina lancerà una sonda su Marte nel 2020 : Obiettivo Marte: la Cina progetta di lanciare una sonda sul Pianeta Rosso, e dovrebbe raggiungerlo nel 2020. Una seconda missione esplorativa è in programma per il 2028, con lo scopo di prelevare materiale per le ricerche scientifiche. L'articolo Spazio: la Cina lancerà una sonda su Marte nel 2020 sembra essere il primo su Meteo Web.

Spazio : la sonda OSIRIS-REx cattura la prima immagine dell’asteroide Bennu : Dopo quasi due anni di viaggio la sonda della NASA, OSIRIS-REx, lanciata l’8 settembre del 2016, ha scattato la sua prima immagine della meta del suo viaggio: l’asteroide Bennu, iniziando così l’avvicinamento finale al suo obiettivo. Lo scorso 17 agosto, la fotocamera PolyCam della sonda ha ottenuto l’immagine qui sopra pubblicata da una distanza di 2,25 milioni di chilometri. OSIRIS-REx – riporta Global Science – è la ...

Spazio - Aeolus è in orbita : la sonda Esa studierà venti e clima : Kourou, 23 ago., askanews, - Il satellite Esa 'Aeolus' è in orbita. Con un lancio perfetto, dodicesimo successo di fila per il razzo italiano Vega, costruito dalle industrie Avio di Colleferro, alle ...

Spazio : la sonda Parker ha dispiegato i pannelli solari - prepara le prossime tappe verso il Sole : La sonda Parker Solar Probe della NASA ha iniziato la sia missione da record verso il Sole: l’Agenzia ha confermato la riuscita del lancio, avvenuto alle 09:31 ora italiana da Cape Canaveral. Alle 10:18 è giunto il segnale che confermava la completa separazione della sonda dal razzo Delta IV, mentre alle 10:33 la sonda ha dispiegato i pannelli solari. “La sonda metterà in funzione l’antenna radio per la comunicazione rapida e ...

Spazio : interrotto il conto alla rovescia per il lancio della sonda verso il Sole : Si è interrotto a pochi minuti dal lancio, il conto alla rovescia per la partenza da Cape Canaveral della sonda Parker Solar Probe della Nasa diretta verso il Sole: il segnale di ‘no-go’ è probabilmente dovuto ad un problema tecnico. Sono in corso ulteriori verifiche, mentre il resto del team Nasa si mantiene pronto per il lancio che sara’ possibile fino alle 10:38 (ora italiana). “Abbiamo ancora pochi minuti, altrimenti ...