Il padre di Di Battista | «Sono fascista | se mi danno il potere assoluto per sei mesi

Italia 5 stelle - il padre di Di Battista con il cartello No Tap : “M5s non torni indietro - mi deluderebbe molto” : Camuffato tra militanti e attivisti, il padre di Alessandro Di Battista, Vittorio, si è presentato al Circo massimo per la kermesse Italia 5 stelle, sventolando un foglio con le scritte “No Tap, No Tav, No Benetton”. “Se il Movimento tornasse indietro su Tav e Tap mi deluderebbe molto – ha detto – Bisogna rispettare la volontà della base”. Quello del Tap è uno dei temi più scivolosi per il Movimento 5 stelle, ...

Insulti a Mattarella - Vittorio Di Battista verso processo/ Cosa rischia il padre dell'ex deputato M5s : Insulti a Mattarella, Vittorio Di Battista verso processo: Cosa rischia il padre dell'ex deputato M5s. Le indagini sono state chiuse: presto riceverà la notifica(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 16:11:00 GMT)

Vilipendio : indagini su Salvini - Grillo e Di Battista padre - ok da ministero Giustizia : Vilipendio al Capo dello Stato, si indaghera' su Salvini e altri personaggi politici e non solo finiti nel mirino di diverse procure della repubblica per dichiarazioni ritenute offensive del decoro del Presidente Mattarella. Oltre al vicepremier e leader della Lega, chiamato oggi a rispondere della frase “magistratura schifezza” pronunciata nel 2016 per commentare alcune vicende giudiziarie che lo avevano indignato, le inchieste riguarderanno il ...

Lucia Borgonzoni - il padre Giambattista prende la tessera del Pd : 'Mi considero un veterocomunista' : E' un rapporto politico travagliato quello che intercorre tra Lucia Borgonzoni , sottosegretaria leghista alla Cultura nel governo giallo-verde, e il padre Giambattista . Lui, lo scorso luglio, aveva ...

Bonafede : “Cari deputati del Pd - non sto favorendo il padre di Di Battista”. Poi mostra il biglietto aereo come Di Maio : “Quelli del Pd ritengono che siccome stiamo parlando del padre di un esponente M5S, io starei bloccando le procedure. Semplicemente voglio chiarire che non è vero, non lo farei mai. Né Di Battista me lo chiederebbe mai. Voglio tranquillizzare gli esponenti del Pd che si sono lanciati con l’ennesima fake news: non essendoci più loro al governo, ora non ci sono più privilegi“. Così in un video postato su Facebook il ministro della ...

Alessandro Di Battista - il padre : 'Una str***ata candidarlo alle Europee' : Con l'acqua alla gola per la performance non proprio esaltante di Luigi Di Maio in questi primi tre mesi di governo, il M5S annaspa alla ricerca di un nuovo leader da mandare in pasto agli elettori ...