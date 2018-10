Ecco che cos’è la malattia di Lyme che ha colpito Alec Baldwin | “L’ho presa da una zecca

Belen Rodriguez e il no a Domenica In : «Non si farà intervistare da Mara Venier». Ecco perché : Belen Rodriguez pare abbia rifiutato l'invito di Mara Venier a Domenica In, nonostante le due conduttrici siano amiche da tempo e abbiamo lavorato insieme a Tu si que vales. Ma allora...

Tonnellate di uva da prosEcco distrutte in Veneto : “Ecco perché lo buttiamo via” : In Veneto, dietro la storica annata del prosecco ci sono anche zone d’ombra. Agricoltori costretti a distruggere l’eccesso d’uva per rispettare i limiti di produzione e non perdere i cospicui guadagni legati a questo prestigioso vino italiano. Fanpage.it ha chiesto a due coltivatori del trevigiano il perché di tanto spreco e quali possono essere le conseguenze della corsa all'oro delle bollicine.Continua a leggere

Inter-Sampdoria - quanti affari : Ecco tutti i calciatori che possono cambiare maglia [FOTO] : 1/7 LaPresse/Alessandro Tocco ...

Porsche Panamera GTS e Panamera Sport Turismo GTS : Ecco le straordinarie perfomance su strada [VIDEO] : Un video ufficiale firmato Porsche mostra le nuove superSportive Panamera GTS e Panamera Sport Turismo GTS in azione su strada La Casa di Zuffenhausen ha diramato un video ufficiale dedicato alle nuove Porsche Panamera GTS e Panamera Sport Turismo GTS, varianti ancora più estreme dei due modelli da “famiglia” del colosso tedesco. Nel filmato a nostra disposizione è possibile ammirare le performance velocistiche su strada delle due vetture, ...

F1 - i consigli di Max Verstappen a Mick Schumacher : “Ecco cosa farei se fossi nei suoi panni” : Il pilota della Red Bull ha sottolineato come coglierebbe al volo l’eventuale chance di approdare in Formula 1 se fosse nei panni di Mick Schumacher In questi giorni non si fa che parlare di Mick Schumacher, il giovane pilota tedesco ha vinto lo scorso week-end il Campionato di Formula 3 Europea, salendo agli onori della cronaca per aver trionfato in questa categoria due anni prima di quanto sia riuscito a fare papà ...

Scuola - addio allo studio della storia e dell’arte : Ecco perché siamo un Paese senza futuro : Dalla riforma che ha investito lo studio della storia dell’arte nei licei e negli istituti tecnici e professionali alla recente decisione di eliminare la traccia di storia dalle tipologie del tema dell’esame di maturità, il nostro è un Paese che attraverso la Scuola sta dicendo addio al proprio futuro.Continua a leggere

Gasdotto Tap - Ecco perché alla fine si farà : Nonostante le residue resistenze del M5S, le penali da pagare per lo stop all'opera sarebbero, secondo gli stessi grillini, insostenibili

Sul titolo nobiliare della Marchesa d'Aragona il dibattito si fa sempre più infiammato. E' un caso che ormai appassiona tutti, protagonista di riviste, siti e salotti televisivi. Dopo l'incursione in Casa della Contessa De...

Il Grande Fratello Vip è un gioco e dopo circa un mese di permanenza i ragazzi hanno iniziato a giocare di strategia (come è giusto che sia). In piena notte Francesco Monte, Giulia Salemi,...

É iniziata la corsa verso la tv 4.0 : cambia il prodotto e la tecnologia. Ecco quello che i consumatori devono sapere. : É iniziata la corsa verso la tv 4.0: cambia il prodotto e la tecnologia. Ecco quello che i consumatori devono sapere.

Grande Fratello Vip 2018 - Lory del Santo cachet record : Ecco i compensi stellari dei concorrenti : Riccardo Signoretti sul magazine Nuovo svela i compensi da vere star di alcuni concorrenti della casa del GF VIP 3 . Maurizio Battista, prima di ritirarsi dal gioco, aveva rivelato gli accordi ...

Nainggolan è un fiume in piena : 'Ecco perchè la Juve ce l'ha con me! La Roma mi ha deluso' : Il centrocampista è stato interpellato dalla Gazzetta dello Sport su questi ed altri argomenti d'interesse, come ad esempio i suoi screzi con i bianconeri: ' Sono forti, vincono da 7 anni. Ma il ...

Rc auto equa in manovra - i dubbi : Ecco chi potrebbe colpire e in che modo : Uno dei punti più controversi e preoccupanti della manovra è quello relativo alla Rc auto 'equa' , così come da intenzioni del governo. Una norma che potrebbe aprire un caso, soprattutto se non si ...