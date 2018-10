MotoGP | i precedenti di Valentino Rossi nel GP del Giappone Tre successi a Suzuka | solo

MotoGP - GP Thailandia. Dovizioso-Marquez - 4° incrocio pericoloso : tutti i sorpassi precedenti VIDEO : In realtà siamo costretti a correggere il campione del mondo della Honda. Si tratta della quarta volta . Proviamo a fare un ripasso della storia di questa rivalità, fatta di incroci pericolosi all'...

MotoGP - i precedenti di Valentino Rossi nel GP di Aragon : Il Motomondiale si trasferisce in Spagna, precisamente ad Alcañiz, per il Gran Premio di Aragon, quattordicesima tappa del Mondiale MotoGP 2018. Valentino Rossi si presenta all’appuntamento iberico in terza posizione nel campionato ma con una Yamaha che non è competitiva e che fa molta fatica a competere con Honda e Ducati. Il Dottore va dunque a caccia di un bel risultato che possa dare il là ad un finale di stagione positivo, anche se il ...

MotoGP - i precedenti di Valentino Rossi nel GP di San Marino a Misano : Valentino Rossi è pronto per il Gran Premio di San Marino 2018 sul tracciato di Misano Adriatico per provare a raddrizzare una stagione che, fino a questo momento, ha regalato al “Dottore” ben pochi sorrisi. Per il pilota di Tavullia si tratta letteralmente della corsa di casa, dato che il circuito intitolato a Marco Simoncelli dista appena 14 chilometri da casa Rossi. Il nove volte campione del mondo conosce alla perfezione la ...

MotoGP - i precedenti di Valentino Rossi nel GP di Gran Bretagna. Striscia aperta di quattro podi a Silverstone : Sarà Silverstone il teatro della pRossima recita del Motomondiale. Sul circuito britannico va in scena la dodicesima prova di un campionato che pare avere sempre più un solo padrone, Marc Marquez. Il suo più immediato inseguitore è Valentino Rossi, staccato però di 59 lunghezze. Il Dottore, alle prese con i soliti problemi della Yamaha, ha ottenuto otto successi nel GP della Gran Bretagna, ma solo uno di questi è arrivato a Silverstone, sede ...