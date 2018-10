Pagelle Italia-Ucraina 1-1 | i voti della partita amichevole - primo tempo

Italia Ucraina 1 1 / LE Pagelle Bernardeschi illude gli azzurri : Italia Ucraina: FINALE 1 1 Marcatori: 10 s.t. Bernardeschi , I, ; 17 s.t. Malinovskyi , U, L'Italia pareggia 1-1 un match davvero ben giocato . Agli azzurri è mancata solo la freddezza negli ultimi ...

Italia-Ucraina 1-1 - le Pagelle di CalcioWeb [FOTO] : 1/20 Foto LaPresse ...

Highlights Nazionale : Italia-Ucraina 1-1 Video Gol - Pagelle e tabellino del match : Ecco a voi i Video e gli Highlights tra Italia Ucraina di Mercoledì 10 ottobre alle ore 20:30, partita amichevole tra la Nazionale azzurra e quella ucraina Italia-Ucraina – Primo tempo a Genova: l'Italia domina e in più occasioni vicina al gol del vantaggio. Poche le azioni degne di nota da parte dell'Ucraina che non […]

Volley femminile - Pagelle Italia-Russia 3-1 : Egonu devastante! Cambi entra e trasforma le azzurre - Bosetti : esperienza al potere : La Nazionale italiana femminile di Volley ha conquistato la ottava vittoria consecutiva ai Mondiali 2018 superando 3-1 in rimonta la Russia. Le azzurre sono matematicamente qualificate alla Final Six. LE Pagelle DI Italia-Russia 3-1 Malinov 5: non ci capisce granché, mandando spesso le sue attaccanti al massacro contro il muro piazzato della Russia che aveva studiato molto bene le sue scelte. Esce a metà del secondo set con l’Italia sull’orlo ...

Volley femminile - Pagelle Italia-Thailandia 3-0 : Chirichella e Danesi si scatenano - De Gennaro fondamentale : La Nazionale italiana femminile di Volley ha infilato la settima vittoria consecutiva ai Mondiali 2018 rifilando un secco 3-0 alla Thailandia. Le azzurre sono davvero ormai ad un soffio dalla Final Six, obiettivo minimo della vigilia. LE Pagelle DI Italia-Thailandia 3-0 Paola Egonu, 7: top-scorer dell’incontro con 15 punti ed un discreto 13 su 28 in attacco. Va però a corrente alternata. Fatica nel primo e nel terzo parziale, è ...

Volley femminile - Pagelle Italia-Azerbaijan 3-0 : Miriam Sylla straripante - Egonu si risparmia : L’Italia ha conquistato la sesta vittoria ai Mondiali 2018 di Volley femminile, spazzando via l’Azerbaijan con un secco 3-0. Le azzurre sono sempre più vicine alla Final Six. Pagelle Italia-Azerbaijan 3-0 Miriamo Sylla, 8: il Mondiale della consacrazione. Era arrivata in Giappone come una buona giocatrice, incisiva in attacco, ma con lacune importanti in ricezione. Nel corso della rassegna iridata ha compiuto un salto di qualità ...

Volley femminile - Italia-Cina 3-1 : le Pagelle delle azzurre. Paola Egonu amazzone inarrestabile - Danesi decisiva a muro : L’Italia ha sconfitto 3-1 la Cina ai Mondiali 2018 di Volley femminile in Giappone, conquistando la quinta vittoria consecutiva e, soprattutto, compiendo un passo in avanti importantissimo in vista della Final Six. La selezione tricolore, infatti, inizierà la seconda fase al primo posto del girone ed a punteggio pieno. CLICCA QUI PER LA CRONACA DI Italia-Cina 3-1 QUANDO GIOCA L’ITALIA NELLA SECONDA FASE? IL PROGRAMMA, LE DATE E LE ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : Italia-Turchia 3-0 - le Pagelle. Danesi granitica - Egonu e Sylla scatenate : le azzurre volano : I RISULTATI E LE CLASSIFICHE AGGIORNATE LA CRONACA DI Italia-Turchia L’Italia ha demolito la Turchia con un roboante 3-0 ai Mondiali 2018 di Volley femminile e ha così infilato la quarta vittoria consecutiva nella rassegna iridata. Le azzurre si sono imposte con grande autorevolezza nei confronti delle anatoliche allenate da Giovanni Guidetti. Di seguito le pagelle delle ragazze del CT Davide Mazzanti scese in campo a Sapporo ...

Volley femminile - Mondiali 2018. Pagelle Italia-Canada 3-0 : Bosetti fa sempre la cosa giusta - bene Egonu anche in banda : Terza vittoria dell’Italia al Mondiale femminile 2018 di Volley e terzo 3-0, stavolta contro Cuba. Andiamo a scoprire le Pagelle delle azzurre. Pagelle ITALIA-CUBA 3-0 Ofelia Malinov 6.5: il livello di difficoltà della sfida permetteva anche qualche esperimento e la ricezione non sempre precisa nel secondo e terzo set l’ha costretta a qualche scelta obbligata ma ancora una volta denota qualche difficoltà nei primi tempi e commette qualche ...

Volley femminile - Mondiali 2018. Pagelle Italia-Canada 3-0 : Paola Egonu domina senza strafare - bene Lucia Bosetti : Seconda vittoria dell’Italia al Mondiale femminile 2018 di Volley: battuto 3-0 anche il Canada. Andiamo a scoprire le Pagelle delle azzurre. Pagelle Italia-Canada 3-0 Ofelia Malinov 7: buona distribuzione, solo qualche problema di precisione nei primi tempi. L’intesa con Danesi fatica ad arrivare. Anche l’alzata con rincorsa interna per Egonu da seconda linea non convince del tutto ma un paio di volte è stata scelta ...

Volley femminile - Italia-Bulgaria 3-0 : le Pagelle delle azzurre. Egonu buona - ma non devastante. Sylla convince : Il Mondiale femminile 2018 di Volley si è aperto con una vittoria per 3-0 dell’Italia sulla Bulgaria. Andiamo a scoprire le pagelle delle azzurre. pagelle Italia-Bulgaria 3-0 Paola Egonu, 7: decisiva, ma non devastante. Tanti passaggi a vuoto in attacco, dove non sempre riesce a far valere la sua potenza come dimostra il 42,8% conclusivo (12 su 28). A muro è la migliore delle azzurre, riesce a stamparne ben 4. L’impressione è che non ...

Volley - Pagelle Italia-Polonia (primo set) : tutti bocciati - azzurri tramortiti e mai in partita : L’Italia ha dato mestamente addio ai Mondiali casalinghi di Volley. Serviva un’impresa titanica, quasi impossibile contro la Polonia: vincere 3-0 e con 15 punti complessivi di scarto. La contesa si è conclusa già al termine del primo set, dominato 25-14 dalla compagine del Centro Europa. Di fatto, una volta andati in svantaggio prima per 3-5 e poi per 8-11, gli azzurri hanno subito smesso di lottare e non c’è stata più partita. ...

Volley - Italia-Serbia 0-3 le Pagelle degli azzurri. Juantorena e Zaytsev fantasmi - squadra irriconoscibile : L’Italia si è sciolta sul più bello ai Mondiali di Volley 2018. Proprio nella partita che contava di più, gli azzurri sono stati letteralmente schiantati dalla Serbia per 3-0. Ora anche battere la Polonia per 3-0 venerdì 28 settembre potrebbe risultare inutile ai fini della qualificazione. La compagine del Bel Paese dipende ora dalla sfida di domani tra Polonia e Serbia, ma in caso di 3-0 o 3-1 per i polacchi sarebbe quasi fuori. Di sicuro ...