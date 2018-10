Marco Travaglio sbeffeggia Severgnini e Cazzullo | Come nonne e zie di famiglia

Marco Travaglio - la vignetta feroce sul Fatto quotidiano : Giovanni Tria ministro pagliaccio : Nel circo di questa manovra economica, il vero colpevole di tutto secondo il Fatto quotidiano è proprio il sottomesso ministro dell'Economia. Che ora, nella beffarda vignetta di Mannelli in prima ...

La Confessione - Peter Gomez a Blogo : "Mai un'intervista a Marco Travaglio. La differenza tra me e Costanzo? La P2" : "Quando accetti di venire a La Confessione sai che, con garbo, ti verranno fatte tutte le domande. E anche le seconde domande, con altrettanto garbo. Magari la quarta no perché io non ti sto interrogando, ti sto intervistando. Non sono un pubblico ministero, sono un giornalista. È lo spettatore a dover giudicare la veridicità delle risposte". Parola di Peter Gomez, direttore del sito del Fatto Quotidiano e conduttore di La Confessione, la cui ...

Marco Travaglio cambia nemico - manganellate a Giovanni Tria : 'Ecco chi è davvero' - brutalizzato : Ha scelto il suo nuovo nemico, Marco Travaglio , e ovviamente è l'uomo che si è opposto a Luigi Di Maio e grillini, perdendo. Il povero Giovanni Tria , ministro dell'Economia dimezzato, passerà giorni pesanti a giudicare dall'ultimo editoriale del direttore del Fatto Quotidiano , che non a caso comincia subito con uno sberleffo: 'Non so voi, ma io sono seriamente ...

Loft - Marco Travaglio smonta tre ‘Balle Spaziali’ : “È vero che lo spread sale per colpa del governo?” : Il direttore de Il Fatto Quotidiano, in esclusiva per gli abbonati alla piattaforma Loft, torna con la seconda puntata della nuova stagione di “Balle Spaziali”, il format che distingue le notizie dalle fake news. Il governo alza l’asticella del rapporto tra deficit e Pil al 2,4 per cento; ora si teme la reazione dei mercati. È vero che lo spread aumenta per via di ‘Salvimaio‘ e della dissennata manovra finanziaria ...

Marco Travaglio - Alessia Morani demolita dopo un video con Anna Ascani : 'Come le gemelle di Shining' : L'assenza imbarazzante di un'opposizione nella politica italiana è stata rapidamente colmata dalla roboante attività di comunicazione di alcune punte di diamante messe in campo dal Pd. A cominciare da Alessia Morani che, sottolinea Marco Travaglio ...

Marco Travaglio al servizio del M5s - assolve Rocco Casalino : 'Ha fatto molti errori - ma...' : Casalino, insomma, assolto dal giudice Travaglio, il quale, per onor di cronaca, gli rimprovera però il linguaggio inadeguato e una certa imprudenza,.

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta tre fake news : il governo ‘Salvimaio’ minaccia la libertà di stampa? : Marco Travaglio torna in esclusiva su Loft con la prima puntata della nuova stagione di ‘Balle Spaziali’, il programma (in esclusiva per gli abbonati) che distingue la verità dalle menzogne della stampa e della politica. Il governo giallo-verde propone tetti pubblicitari per le trasmissioni televisive e di limitare la pubblicità sui giornali delle società pubbliche: è un attacco alla libertà di stampa dell’esecutivo ...

Pace Fiscale : per Marco Travaglio è un condono mascherato : Non si può certo dire che il Direttore de "Il Fatto Quotidiano" Marco Travaglio sia persona che non esprime le sue opinioni. Anzi. Nonostante sia stato e probabilmente continui ad essere uno dei maggiori sostenitori del Governo M5S - Lega, questo non gli ha impedito di esprimere tutto il suo disappunto per quella che viene chiamata Pace Fiscale ma, a suo esclusivo modo di vedere, non è altro che un condono mascherato. Il ragionamento di ...

Marco Travaglio su ddl Anticorruzione è diretto su Di Maio : “Ha ragione!” : “Una volta tanto, ha ragione Di Maio” definendo “rivoluzionario” il disegno di legge “Spazza-ladri” presentato dal ministro della Giustizia Bonafede. Così scrive Marco Travaglio nel suo editoriale. Marco Travaglio scrive che Alfonso Bonafede è il primo guardasigilli che da trent’anni a oggi che “non è stato scelto da B., non è amico di B. e non lavora per B.&C”.Il direttore apprezza le misure contenute nel ddl Anticorruzione, e cita le ...

Marco Travaglio rivela per chi ha votato alle ultime elezioni : Marco Travaglio nella trasmissione della Gruber in risposta a una domanda della presentatrice, risponde con tutta franchezza. ” Per chi hai votato Marco,ce lo vuoi dire,oppure vuoi mantenere il riserbo?” Lui risponde prontamente :” Ho votato per i 5 Stelle,perchè credo che debbano avere una possibilità anche loro e tutti gli elettori che li hanno votati debbano avere la possibilità di vederli governare. Vedremo se saranno in grado di realizzare ...

Marco Travaglio sul Fatto : 'Vi racconto come si immagina il paradiso Salvini' : Già, perchè ognuno ha bisogno di nemici in politica , o nel giornalismo, in diversi casi, per avere successo.

Marco Travaglio / Foto - vacanza al bacio a Formentera insieme all'attrice Giorgia Solari : MARCO TRAVAGLIO è stato pizzicato a Formentera insieme all'attrice Giorgia Solari. Negli scatti del settimanale Chi, la coppia si bacia appassionatamente davanti ad alcuni amici...(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 08:14:00 GMT)

Marco Travaglio - baci bollenti con la sexy attrice. Proprio ‘lei’ (e il gossip impazza) : A poco più di un anno di distanza dalla conclusione del tour “Perché no. Tutte le bugie del Referendum” che li ha visti protagonisti insieme nei teatri italiani per spiegare le ragioni del No al referendum sulla riforma costituzionale, Marco Travaglio e l’attrice Giorgia Solari sono stati beccati insieme. Le foto non mentono. Il giornalista è stato paparazzato dal settimanale ”Chi” alle Baleari mentre coccola ...

Marco Travaglio sull'inchiesta contro Salvini : "Ha fatto di tutto per farsi indagare. Rischia di guadagnare l'aureola del martire" : "Chi s'illude di lucrare vantaggi politici cavalcando l'indagine su Salvini resterà presto deluso". Parola di Marco Travaglio, direttore de Il fatto Quotidiano, che oggi dedica il suo editoriale all'inchiesta per sequestro di persona, abuso d'ufficio e arresto illegale ai danni del ministro dell'Interno, per i fatti della nave Diciotti.L'iscrizione del vicepremier [...] dimostra che in Italia esiste ancora una magistratura indipendente ...