Ombelico | perché toccarlo dà fastidio Cosa succede quando lo sfioriamo

(Di martedì 25 settembre 2018) L’è una parte del nostro corpo molto particolare: durante la gravidanza ci legava a nostra madre grazie al cordone ombelicale e la maggior parte delle persone, nel sfiorarlo, prova una sensazione di estremo? A rispondere a questa domanda ci ha pensato il dottor Christopher Hollingsworth, membro dell’Associazione Chirurghi di New York: “Toccando l’avremo facoltà di stimolare non solo la pelle attorno a quest’ultimo, ma anche le fibre degli strati interni dell’addome“. L’si colloca infatti in una zona molto sensibile, ma non solo: esso continua a comunicare con i nostri organi interni, ed in particolare con la vescica e l’uretra. Lo stesso dottor Hollingsworth ha continuato illustrando ciò che accadeinfiliamo un dito nell’per stuzzicarlo: “tocchiamo le regioni interne dell’, mandiamo un segnale ...